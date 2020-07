Corato Calcio, Matteo Camasta confermato in difesa

La società Usd Corato Calcio 1946 ha annunciato la riconferma del calciatore Matteo Camasta.Camasta classe '84, originario di Bitonto, è un difensore esperto con una carriera importante alle spalle, trascorsa principalmente tra i campi di Serie D e di Eccellenza.Nella scorsa stagione a Corato, si è fatto puntualmente trovare pronto, quando chiamato in causa, risultando essere sempre uno dei migliori a fine gara.Camasta, ragazzo per bene, professionale e di sicuro affidamento, ha colpito in positivo la dirigenza neroverde e conosce molto bene mister Scaringella, che lo ha già allenato nell'esperienza vissuta con la Vigor Trani.Il difensore neroverde rimarrà quindi a Corato anche per la stagione 2020/21.