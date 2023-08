Francesco Lops, il diciottenne coratino che sogna la Serie B da protagonista con “La Bari”

Il classe 2005 è in ritiro estivo con i galletti e punta ad essere integrato in pianta stabile in prima squadra

Francesco Lops non è più una favola. Il diciottenne centrocampista coratino, protagonista con 11 reti nello scorso campionato di Primavera-3 con la maglia del Bari, sogna il salto tra "i grandi". Il passo, ora più che mai, è possibile, grazie ad un pre-campionato che Lops sta interpretando alla perfezione, risultando tra i più positivi e prepositivi di queste prime uscite stagionali.I due gol, contro Roccavivara e Folgore Pescara, squadre di categoria inferiore, sono certamente da prendere con le pinze vista la caratura degli avversari, ma più che per le reti segnate, Francesco Lops sta convincendo mister Mignani con grinta, atteggiamento, applicazione tecnico tattica.Il primo obiettivo adesso per Lops è conquistarsi la convocazione per la prima uscita ufficiale dei biancorossi, in programma il 12 agosto, poi vivere una stagione (probabilmente in Primavera-2) da assoluto protagonista. Senza perdere di vista il sogno prima squadra.