Eccellenza 2024/25, niente Serie D per Bisceglie e Barletta. Resta il rebus Corato

Niente ripescaggio in Serie D per Barletta e Bisceglie: è ufficiale la partecipazione dei due club al girone unico di Eccellenza pugliese 2024/25, con la Molfetta Calcio che ormai conosce con precisione 18 delle 19 avversarie del massimo campionato regionale.Resta solo un rebus, legato alla complessa situazione del Corato: la società neroverde ha tempo fino alle 23:59 di oggi per completare in via definitiva la pratica di iscrizione ma ci sono ancora dubbi legati al passaggio di proprietà, vista anche la diatriba tra la dirigenza dimissionaria e la cordata locale interessata all'acquisizione del club. Saranno ore frenetiche per definire il tutto, con margini ormai ridotti per salvare il club. Solo nel caso in cui dovesse saltare la partecipazione del Corato, si aprirebbe la strada all'inserimento di una tra Capurso e Taurisano, vincitrici dei play-off di Promozione.Si completa, così, il quadro del girone unico di Eccellenza pugliese a 20 squadre per la stagione 2024/25: va ricordato, in primis, come nel prossimo campionato verrà superata la divisione nel doppio girone che si è registrata dal 2020 in poi, in seguito alla pandemia da Covid che aveva comportato un aumento del numero di squadre impegnate nella massima serie regionale. Il ritorno al campionato compatto avverrà in più fasi: la prossima stagione sarà infatti a 20 squadre, la successiva a 18 e quella dopo ancora a 16, format che poi sarà conservato per gli anni a venire.A seguire, l'elenco completo in caso di conferma del Corato: