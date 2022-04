Il Corato fissa l'obiettivo, domenica la prima sfida di spareggio a Sava

Mantenere la concentrazione non è difficile, specie alla luce di quanto emerso nelle ultime ore. La gara d'andata dello spareggio per l'accesso ai playoff nazionali di Eccellenza tra Corato e Sava, in programma domenica 24 aprile sul rettangolo del "Camassa", è stata preparata fin nei minimi dettagli dagli staff tecnici delle due compagini ma la notizia della calendarizzazione della finale promozione tra Barletta e Martina ha scosso, inevitabilmente, l'ambiente neroverde.La Lega nazionale dilettanti avrebbe chiesto al comitato regionale pugliese della Federcalcio di programmare lo svolgimento della gara unica che metterà a confronto le due prime classificate dei gironi A e B di Eccellenza prima dell'eventuale finale di Coppa Italia, alla quale il Barletta potrebbe qualificarsi (i biancorossi hanno sconfitto l'Ossese per 3-1 nell'andata delle semifinali).Il disegno in base al quale Lnd Puglia avrebbe atteso l'esito dell'avventura della squadra di Farina nella competizione tricolore è stato perciò smentito e l'eventuale successo barlettano nella sfida secca per il salto in D renderebbe del tutto ininfluente lo svolgimento del doppio confronto tra Corato e Sava. Una situazione parecchio ingarbugliata sullo sfondo della quale è complicato restare connessi alle necessità del campo, come ha spiegato anche il trainerI tifosi coratini hanno organizzato la trasferta in pullman per seguire, insieme ad altri tifosi che raggiungeranno Sava con mezzi privati,e compagni nello scontro sul terreno della formazione tarantina. Fischio d'inizio fissato per le ore 16, dirigerà Omar Abu El Ella di Milano.