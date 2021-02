In mountain bike lungo tutta la Puglia, la gara da 19 tappe passa anche a Corato

Bari 7 tappe (7 marzo Alberobello, 21 marzo Coreggia di Alberobello, 11 aprile Corato, 02 maggio Corato, 06 giugno Santeramo in Colle, 05 settembre Monopoli, 03 ottobre Acquaviva delle Fonti)

Farà tappa anche a Corato la terza edizione del "Corgom Vipal Challange XCO Puglia", la gara a 19 tappe di mountain bike dedicate sia alle categorie giovanili che a quelle agonistiche e amatoriali, coprendo quindi tutto il panorama sportivo delle due ruote regionali, in tutte le sei province del tacco d'Italia. Nato da un'idea di Mimmo Del Vecchio, con l'egida della Federciclismo, si comincia domenica prossima, 7 marzo, ad Alberobello e si chiude il 3 ottobre ad Acquaviva delle Fonti.É in rampa di lancio, quindi, la stagione 2021 della mountain bike pugliese per gli amanti del ciclismo in fuoristrada – specialità olimpica cross country.Con i presupposti di essere più forte della pandemia – o di opporre ad essa la più strenua resistenza tipica dei biker - ideato e organizzato da Mimmo del Vecchio (coordinatore del settore MTB della Federciclismo Puglia) con la robusta spalla in segreteria di Giuseppe Leuci, il Corgom Vipal Challange XCO Puglia coinvolge una rete di ben 17 società sportive, non nuove a sforzi logistici di un certo livello: Eracle MTB, Maglie Bike, Spes Alberobello, Quarat Bike, MTB Puglia, Racing Team Eurobike, Iron Bike Nardò, Pol.va Gaetano Cavallaro, Murgia Bike Santeramo, Canusium Bike, Pedale Massafra, Team Fuorisoglia, MTB Monte Sant'Angelo, NRG Bike, Ciclo Team Laerte, Team Bike Martina Franca, GC Fausto Coppi Acquaviva.«Purtroppo il 2020 è stato l'anno nero del Covid e dopo le prime tre tappe, con record di partecipazione, è calato il Lockdown - spiega il coordinatore Del Vecchio, originario di Corato - Siamo riusciti, con determinazione e coraggio, a far ripartire il fuoristrada in Puglia il 26 luglio. Una Data storica, siamo stati la terza regione in Italia a far ripartire il ciclismo e alla fine della stagione abbiamo portato a casa ben 11 tappe. Quest'anno ne abbiamo in calendario 19, tutte belle con 3 notturne nei centri storici; ringrazio le società che aderiscono al nostro progetto e ringrazio gli sponsor che si stanno avvicinando al Challange mettendo a disposizione il montepremi in danaro alle categorie agonistiche».Stretta e lunga, la Puglia offre scenari ciclistici davvero variegati: dalle pendenze di montagna in Daunia e sul Gargano alle tecniche rocce della calcarea murgia passando per il fascino dei centri storici e gli strapiombi sul mare salentino, toccando luoghi della storia (e della preistoria) e transitando sotto meraviglie architettoniche. Tutti questi ingredienti sono pronti ad essere mescolati nella torta del Corgom Vipal Challange XCO Puglia, che avrà questa peculiare distribuzione territoriale:Nel calendario, sino a pochi giorni fa, era presente anche una tappa a Grottaglie (TA), ritiratasi per problematiche organizzative.Trattandosi della specialità olimpica, i percorsi di gara prevedranno un circuito dai 4 ai 9 km da ripetere più volte, denso di contenuti tecnici di elevata spettacolarità. Per ogni tappa saranno previste due gare distinte: una dedicata alle categorie agonistiche e amatoriali sulla distanza massima di 1h e 30' di gara, e una riservata alle categorie giovanili con durata massima di 40'.Quella del Challange XCO Puglia è una piccola storia di rinascita con un chiaro obiettivo olimpico: «Tutto ha avuto inizio nel 2018 quando il presidente Oronzo Simeone mi ha affidato il ruolo di coordinatore del fuoristrada FCI Puglia al fianco di Onofrio Nardelli e Massimo Cassano – spiega ancora Del Vecchio - Quell'anno tornava il Pugliaintour, che in passato è stato un campionato XCO. L'obbiettivo era di rilanciare le cross country, oppresse negli ultimi anni dalle Marathon, con conseguente minore attività per le categorie agonistiche giovanili (esordienti/Allievi). Dopo 2 anni, precisamente nel 2020 il presidente regionale Giuseppe Calabrese, che ringrazio per la stima e fiducia nei miei confronti, mi ha affidato tutta la struttura del fuoristrada, con a fianco Giuseppe Leuci nel ruolo di coordinatore, ricevendo pista libera per la nascita del Challange XCO Puglia con 13 gare cross country».