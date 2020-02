Katia Vangi e Vittoria Fusaro dominano ai Campionati di Kickboxing

Si è svolto domenica 16 Febbraio, presso il Palasport di Tecchiena di Alatri (FR), il Campionato Italiano Assoluto ETF, organizzato da Extreme Top Fighters/Revenge F.c. di Umberto Lucci (campione del mondo di Kickboxing e K1).Con circa 200 match, il Campionato ha visto sfidarsi 390 atleti in diverse discipline di sport da combattimento (sia a contatto pieno che a contatto leggero) come Kickboxing, K1, Muay Thai, Grappling, MMA, Free Boxing.Uno spettacolo di altissimo livello svoltosi su ring, gabbia e tatami, che ha visto la partecipazione di diversi Team provenienti da ogni regione d'Italia.Alla manifestazione hanno partecipato, per la specialità della Kickboxing, due atlete del Team Tigers Corato, Katia Vangi e Vittoria Fusaro.Le due atlete del Team coratino, allenate dal Maestro Mario Roselli, della The Den Of Tiger Academy, hanno dominato nei rispettivi incontri, portando a casa una doppia vittoria: Katia Vangi si è affermata nella specialità Kickboxing - Contatto Pieno, mentre Vittoria Fusaro si è distinta nel Kickboxing - Contatto Leggero.«Grandissima soddisfazione - commenta il Maestro Roselli – per tutta la nostra palestra. Tanto sacrificio ed impegno ben ripagato da questi brillanti risultati, frutto del duro lavoro svolto quotidianamente».