L’A.S.D. Rugby Corato si iscrive al campionato di serie C

Dopo oltre un anno di inattività, la squadra si iscrive al campionato di serie C, con tanta voglia di ricominciare.

L'idea di ritrovarsi e giocare è sempre stata nella testa dei giocatori che, grazie alla riapertura delle strutture, ha finalmente avuto l'opportunità di farlo. Perciò con la ripresa degli allenamenti e la cospicua affluenza di giocatori, nuovi e non, è cresciuta anche la consapevolezza di essere ancora una squadra, come dimostrano le parole del vice presidente Bove: "Anche altre squadre si sono iscritte e noi non volevamo essere da meno. Ci siamo dati da fare e abbiamo trovato il campo dove giocare e, grazie all'aiuto del nostro sponsor Corgom, siamo sicuri di poter fare un ottimo campionato".Dopo la preparazione atletica quindi, la squadra si allena il martedì e il venerdì dalle 19.30 alle 21 ed è a completa disposizione per chiunque sia interessato a conoscere lo sport e a partecipare agli allenamenti.