JUVE TRANI-ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO 67-84 Juve Trani: Rybelis 14, Serio, Ventura, Annese 15, Marziali 6, Miccoli 19, Lops 2, Angarano 2, Ragno, Petrone, Garcia 9. All.: Cadeo.

Adriatica Industriale Corato: Tomasello 5, Chiriatti 14, Stella 7, Ouandie 18, Idiaru 17, Lutterman 11, Algie, Mitrovic, Stevanovic, Sgarlato 2, Jareci, Bucciol 10. All.: Verile.

Arbitri: Ranieri di Mola, Squeo di Bari.

Parziali: 15-15; 35-41; 46-63.

Classifica C Gold Puglia

Il pronostico è stato rispettato ma, a conferma che nessun esito è scontato in partenza, per la spallata decisiva si è dovuto attendere il terzo quarto. L'Adriatica Industriale Corato ha violato il parquet del fanalino di coda Juve Trani nel testacoda del penultimo turno di Serie C Gold. Un successo che avrebbe potuto significare il sorpasso a discapito della Virtus Molfetta, messa alle strette nel concomitante match del PalaPoli dalla Libertas Altamura: i rivali nella lotta per il primato in classifica, invece, l'hanno spuntata. Domenica 27 marzo l'ultima giornata: per l'Adriatica Industriale confronto interno con Mesagne mentre Molfetta renderà visita a Vieste, la cui posizione è ancora tutta da stabilire.Quanto al confronto andato in scena sul parquet del PalaAssi, l'equilibrio è durato per buona parte della prima metà, a certificazione che i bianconeri dell'ex Cadeo, rinforzati dall'arrivo di Marziali, daranno filo da torcere nei playout malgrado non abbiano vinto neppure una partita. Ci è voluto un ispirato Ouandie, ben supportato da Idiaru, per spaccare la contesa: +20 al 28'. L'Adriatica Industriale ha fatto il suo, ora bisognerà comprendere quale epilogo riserverà la stagione regolare anche se, a prescindere dal piazzamento in griglia, nei playoff conterà parecchio la capacità di mantenere i nervi saldi.Virtus Molfetta,36; Vieste 26;, Mola, Adria Bari 24; Monteroni, Altamura 18; Mesagne 16; Castellaneta 15; Ostuni 8; Juve Trani 0.