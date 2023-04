Basket Corato, gli Ultras Black And Green disertano i restanti impegni dei neroverdi

Gli ultras Corato del basket diserteranno le restanti partite stagionali dei neroverdi. Questo quanto emerge dal comunicato emesso mezzo social dal gruppo di tifo organizzato.Alla base della decisione, si legge, le sette sconfitte consecutive, un atteggiamento non congruo all'importanza della maglia indossata e le brutte sconfitte patite nei derby contro Ruvo e soprattutto quella in casa contro Pozzuoli, che ha conquistato gli unici due punti stagionali proprio contro Corato.Di seguito il comunicato integrale:"Quest'anno ne abbiamo viste e sentite troppe, ma nonostante le numerose critiche e le numerose sconfitte tra cui i derby persi in malo modo e la pessima figura fatta con il fanalino di coda Pozzuoli, noi siamo sempre stati a fianco della squadra, dando fiducia ad essa. Ma ad oggi, dopo sette sconfitte consecutive, caratterizzate da prestazioni prive di personalità e una classifica che parla chiaro, noi non ci stiamo più! La maglia va onorata sempre, pertanto gli Ultras Black And Green comunicano che diserteranno tutte le partite del Basket Corato da qui fino al termine della stagione".