Basket Corato, confermata l'iscrizione alla Serie B Interregionale

In attesa di conoscere dalla FIP la composizione del girone ufficiale della stagione 2023/2024, la società coratina informa che nella giornata odierna è stata formalizzata l'iscrizione alla Serie B Interregionale, che sarà il campionato in cui militerà il Basket Corato.Completati tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici, siamo pronti a partire per una nuova stagione agonistica, in cui la parola d'ordine sarà "passione".A breve arriveranno novità anche sullo staff tecnico e su chi sarà il timoniere della nave neroverde.