Basket Corato, c'è guardia per te: ecco Valentin Allier

Arriva il momento del secondo rinforzo di mercato in casa Basket Corato. Dopo Bellato e la conferma di Del Tedesco scopriamo oggi un altro pezzo del mosaico neroverde del prossimo anno, un pezzo che arriva dall'Argentina e che si chiama Valentin Allier.È lui il nuovo acuto neroverde sul mercato, un colpo importante per la società del presidente Marulli, impressionata dal talento di questo giovanissimo atleta. Valentin è infatti nato il 9 settembre del 2004, non ha nemmeno 19 anni ma in campo si muove e sa farsi rispettare come un veterano. Guardia di 185 cm, Allier è dotato di un mortifero tiro dai 6,75 ma sa anche giocare di squadra e per la squadra sia in attacco che in difesa. Un giocatore dunque già pronto che proviene dal club di serie A argentina del Pico Futbol in cui lo scorso anno giocò 21 partite nonostante la sua giovanissima età. Allier, il cui trasferimento era già stato annunciato nei giorni scorsi da alcuni media argentini, arriverà nei prossimi giorni in Italia per conoscere la sua nuova realtà e mettersi a disposizione di coach Gattone e del Basket Corato in vista dell'imminente raduno.