Basket Corato, buone indicazioni dalla seconda amichevole: Canosa sconfitta 73-65

Seconda delle quattro amichevoli, in vista dell'esordio in campionato a Benevento

Buona la seconda per il Basket Corato, che al PalaLosito, davanti ad una bella cornice di pubblico, conquista la seconda vittoria della preseason su altrettante uscite, superando Canosa con il punteggio di 73-65.Dopo un primo quarto imballato, in cui i neroverdi hanno pagato lo scotto delle scorie della preparazione, difettando dalla lunga distanza (17-21), la squadra di coach Gattone alla ripresa del gioco ha mostrato buone trame e maggiore concretezza, con Djordje Tomcic sugli scudi su tutti.Nella ripresa i padroni di casa hanno ben limitato le folate di Bucciol e compagni, portando a casa la contesa.Chiaramente in questa fase, vincere conta poco quanto nulla, importante è invece trovare le giuste alchimie in vista dell'esordio in B2, che vedrà Allier e compagni affrontare a domicilio Benevento, nell'anticipo della prima giornata.Prossima amichevole in programma sabato alle 18:30 al PalaLosito contro Mola.