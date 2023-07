Basket Corato, la panca parla argentino: Juan Manuel Gattone è il nuovo coach neroverde

Arriva il primo tassello sul nuovo Basket Corato 2023/2024. Dopo l'ufficializzazione della partecipazione al campionato di Serie B Interregionale è arrivato il momento di svelare il nome del nuovo timoniere neroverde, che guiderà la squadra in questo campionato.Si tratta di Juan Manuel Gattone, argentino proveniente dal Brixia Basket. Il nuovo coach ha al suo attivo una esperienza più che ventennale nel mondo del basket, ed è alla sua terza esperienza italiana dopo Brescia e San Antimo. Prima del suo arrivo a Corato, Gattone ha già assaggiato la nostra pallacanestro nella stagione 2021/2022, dove con Sant'Antimo ha salvato una squadra formata per la quasi totalità da under e ne ha valorizzati molti responsabilizzandoli e facendoli crescere tecnicamente e umanamente. L'anno successivo è passato a Brescia dove è stato assistant coach in serie A1 femminile con una squadra anche qui molto giovane.Ma è nella sua terra natia, in Argentina che ha al suo attivo numerose esperienze da head coach tra cui quelle a Pergamino dove è stato per 3 stagioni, di cui una con il Gymnasia & Esgrima ed a Rosario col Talleres, da dove è partito ed in cui ha allenato per 7 stagioni.Prima di venire in Italia è stato anche nello staff della Nazionale Argentina che ha partecipato al campionato mondiale Under 19 svoltosi nel 2021 in Lettonia, arrivando all'ottavo posto. Una grande esperienza quindi a livello giovanile per coach Gattone che ben conosce i ragazzi e sa farli rendere al meglio e svilupparne talento e potenzialità. Caratteristica che ne ha sicuramente favorito l'arrivo a Corato, che ha un buon serbatoio di ragazzi e di prospetti da far crescere e che punta su Juan Manuel Gattone per raggiungere questo obiettivo.Da tutta la società del Basket Corato un caloroso benvenuto nella nostra famiglia a coach Gattone con l'augurio di un proficuo e positivo lavoro qui a Corato.