Basket Corato, Benevento espugnata: 77-91 e vittoria nell'esordio in campionato

Miglior partenza non ci poteva essere per il nuovo corso delche, nella prima giornata di serie B Interregionale vince in trasferta acon una grande prova di maturità e gestione della gara contro una squadra ostica e mai doma. Il punteggio diper i ragazzi di coach Gattone, è dimostrazione di grande maturità nella gestione della gara con ottima gestione del vantaggio, resistendo anche ai vari tentativi di rientro dei locali.Nel Benevento è assente il playmaker Quarta ed anche Rianna, entrambi in panchina ma solo per onor di firma, mentre Corato non può disporre di Lomello. Coachin avvio sceglie Del Tedesco, Tomcic, Allier, Vaulet e Bellato. Avvio di gara con entrambe le squadre che inizialmente non trovano la via del canestro. È Corato a rompere l'equilibrio con Tomcic che con un bel canestro da sotto segna i primi due punti ufficiali del Basket Corato e manda i suoi avanti 2-0. È Ferretti per i suoi a pareggiare il conto e a dare il la al break di 8-2 per Benevento che porta il punteggio sul 10-4 e costringe coach Gattone a chiamare timeout. Corato torna in campo decisa a rientrare nel match ed un canestro da 3 di Bellato riavvicina i neroverdi sul 12-7. I baresi non mollano e restano, seppur distanziati, nel match (16-7). Sono quindi i sudamericani a prendere per mano gli ospiti e trascinarli al vantaggio. Lo 0-10 è infatti firmato da Allier e Vaulet, con la tripla del sorpasso del numero 13 in maglia verde (16-17). Nel finale di quarto un canestro di Giovinazzo lancia i coratini avanti al primi mini riposo sul 18-19.Secondo quarto che si apre con i coratini che difendono forte e trovano i primi tre punti del quarto con capitan Vaulet (18-22). Spasojevic, uno dei leader dei locali, risponde allo stesso modo prima che Giovinazzo non regali il nuovo +4. Corato gioca senza timore reverenziale, senza paura e resiste al tentativo di rimonta ospite volando con un gioco aggressivo e veloce sul 24-31. La partita è molto godibile, entrambe le squadre giocano senza sosta con Corato che però riesce a mantenere il vantaggio con i canestri di Bruni e di Giovinazzo. Nel finale di quarto però i campani rientrano lentamente nel match e recuperano un po' il gap portandosi sul -4 con un canestro di Ndour (top scorer della gara con i suoi 30 punti finali) al 19' (35-39). Il quarto si chiude con un ulteriore allungo coratino con 4 punti consecutivi firmati Santiago Vaulet, che manda i suoi avanti all'intervallo lungo sul 35-43.Terzo quarto in cui Corato parte forte con una grande pressione e rapide azioni di contropiede che valgono il 40-52 e costringono coach Parrillo al timeout. Al rientro in campo l'inerzia della gara cambia ed è Benevento che, trascinata da Ndour, rientra prepotentemente nel match con Corato che non trova più la via del canestro. 10-2 il parziale per i campani che riaprono il match arrivando sul 50-54. Corato però si affida a Vaulet e Tomcic che trovano un 5-0 che ricaccia indietro Benevento (50-59). Gli ultimi minuti del quarto vedono gli ospiti gestire bene la reazione locale che però proprio nel finale si concretizza nella tripla di Lazzari che tiene nel match la Miwa e lascia tutto aperto per l'ultimo parziale (57-63).Ultimo quarto che inizia con Benevento che getta sul parquet tutta la sua voglia di rimonta, trascinata da capitan Garcia che riporta i suoi sul -3 sul 60-63. Corato non ci sta e prova nuovamente a far la lepre ma i campani tornano sotto e un canestro di Ferretti li riporta sul 67-69. A questo punto è Giovinazzo a tornare gli scudi e con 9 punti consecutivi a piazzare il break che si rivelerà quello decisivo per il risultato finale (69-78) rilanciando i pugliesi e le loro ambizioni di successo. I locali non ci stanno ma Allier pone fine alle speranze locali con pregevoli canestri certificando il primo successo coratino della stagione che si concretizza nel 77-91 finale.: Rianna ne, Quarta ne, Garcia Bustamante 12, Ferretti 10, Castellitto, Jacimovic, Lazzari 5, Ndour 30, Spasojevic 16, Puca 4, Massaro. All. Parrillo: Del Tedesco, Giovinazzo 26, Sgarlato, Vaulet 21, Allier 15, Bellato 5, Tomcic 11, Bruni 10, Janjusevic, Petrovic 3, Perez, Montiks. All. Gattone: Leggiero di San Tammaro (CE) e Mandato di San Nicola La Strada (CE): 18-19 35-43 57-63 77-91: Allier: fallo tecnico alla panchina del Corato, fallo tecnico alla panchina del Benevento