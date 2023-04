Lutto nel mondo del calcio: scomparso a 36 anni l'ex Corato Pepè Lacarra

Lutto nel mondo del calcio pugliese: è scomparso a soli 36 anni Giuseppe Lacarra, per tutti Pepè. L'atleta aveva 36 anni e si è spento a causa di una grave malattia.Lacarra ha giocato con la maglia neroverde nella seconda parte di stagione 2017/2018, mettendo a referto anche cinque reti.Questo il cordoglio del Corato Calcio, attraverso le sue pagine social:«Sì è spento oggi all'età di 36 anni, dopo una lunga malattia, il bomber Giuseppe "Pepè" Lacarra. L'attaccante, che si è reso protagonista sui campi tra C, D ed Eccellenza, ha vestito anche la casacca neroverde nella seconda parte della stagione 2017/2018, lasciando il segno nel cuore dei tifosi con la sua proverbiale grinta che metteva ogni volta che scendeva in campo. Alla moglie, al figlio e alla famiglia va il cordoglio di Staff e Società».