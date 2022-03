Matteotti ancora vincente: steso Monteroni, i coratini vincono 80-64

Dopo lo stop nel derby seppur in trasferta per calendario, torna al successo al PalaLosito la Nuova Matteotti Corato. Finisce 80-64 contro Monteroni e continua la scalata in classifica dei bianco-blu, alla sesta vittoria nelle ultime 7 gare ed ora a quota 20 punti in classifica.Corato rinuncia in avvio a Ianuale, recuperato ma in panchina e si affida agli stessi primi cinque del match contro Trani. Avvio forte dei padroni di casa grazie ad un ottimo Cicivè che suona la carica ai suoi. Match equilibrato ma Corato sempre avanti che chiude in vantaggio al 10' 23-15.Secondo quarto in cui entra in campo Ianuale e fa subito la voce grossa. Il numero 7 infila 11 punti e spinge i coratini all'allungo grazie a tre triple, nel tiro a bersaglio di casa NMC a cui partecipano anche Gatta, Mascoli e Oluic. Si va cosi all'intervallo sul 44-28.Al rientro in campo è il momento di Goran Oluic; il capitano della Matteotti si carica letteralmente la squadra sulle spalle e buca la retina ospite da tutte le posizioni. Sono ben 11 i punti, la quasi totalità, del numero 13, che praticamente da solo rintuzza tutti i tentativi di rientro leccesi.Ultimo quarto in cui Monteroni precipita fino al -21 sul 62-43 prima che, grazie a Kelmelis e alle sue triple, non riduca il gap e non provi a rientrare arrivando sino al -10. La Matteotti, però, non perde lucidità e freddezza e chiude 80-64 con la bravura ai tiri liberi, non riuscendo a ribaltare di poco la differenza canestri ma conquistando altri 2 punti fondamentali per la scalata ai quartieri alti della classifica.