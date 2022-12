Sarà una vera e propria festa in bicicletta l'evento che si svolgerà martedì 27 dicembre al Parco comunale Sant'Elia di Corato e concluderà il progettopromosso dalla Scuola di Ciclismo "Gaetano Cavallaro" e finanziato dal bando Innesti, promosso dall'assessorato alla città solidale del Comune di Corato.Il progetto si è svolto all'interno degli spazi dell', partner dell'iniziativa, ed ha permesso a diversi ragazzi/e di partecipare ad un percorso di sviluppo delle proprie abilità in bicicletta.Nella sua giornata conclusiva gli organizzatori ed i partecipanti del progetto hanno il piacere di invitare tutta la comunità a condividere insieme la giornata di festa; all'evento potranno infatti partecipare gratuitamente tutti i ragazzi e ragazze fino ai 15 anni che vorranno mettere alla prova le proprie abilità ed approfondire la conoscenza della bicicletta. La mattinata sarà un'occasione di festeggiare insieme il piacere di andare in bicicletta e di migliorare le proprie abilità.Si potrà partecipare con la propria bicicletta e sarà obbligatorio l'utilizzo del casco. La Scuola di Ciclismo "Gaetano Cavallaro" metterà a disposizione alcune biciclette (adattate anche alla disabilità) e caschi che potranno essere utilizzati per l'occasione.