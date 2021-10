Rugby Corato, Simone Perrone è il nuovo capitano

Dopo i precedenti capitani Piccolomo e Ambregna, il mister Gabriele Di Caro ha deciso di promuovere Perrone come nuovo capitano dell'A.S.D. Corgom Rugby Corato.La scelta è dovuta a diversi fattori come spiega l'allenatore dei Lupi: "Simone è stato sempre presente anche quando la squadra ha dovuto fermarsi per la pandemia. Ha sempre creduto nel progetto di ritornare a giocare, seppur con tutte le difficoltà che si prospettavano dimostrando dedizione e attaccamento alla maglia sia dentro che fuori dal campo".Si prospetta dunque una stagione diversa, con un leader giovane che farà da collante in una squadra composta da tanti neo maggiorenni e tanti giocatori con esperienza.Nel frattempo la squadra continua ad allenarsi il martedì e il venerdì dalle 19:30 alle 21 ai campi di San Gerardo e invita chiunque ad avvicinarsi e conoscere questo sport.