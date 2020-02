Sconfitta per la Corgom ASD Rugby Corato

Nella giornata di domenica 2 Febbraio si è registrata la sconfitta in casa per la Corgom ASD Rugby Corato, i biancoverdi cedono per un punteggio di 17-44 (3-5 mete).La squadra di coach Di Caro, nonostante la sconfitta, è riuscita a contenere un avversario sulla carta molto più forte, che ha fatto valere sia in touche, sia in mischia ordinata, la propria esperienza e il proprio valore tecnico.L'allenatore dei lupi coratini, mettendo da parte il punteggio, esterna soddisfazione per i progressi e per i risultati in gioco ottenuti dai propri giocatori: «In molte occasioni offensive sono riusciti a mettere a dura prova i compatti ranghi della difesa potentina, a garantire solidità e continuità di possesso palla. In mischia ordinata abbiamo subito la superiorità tecnica degli avversari, ma abbiamo concretizzato ben due mete da touche, segno che l'attenzione per questo momento di gioco sta dando i risultati sperati».Le mete, infatti, sono state marcate rispettivamente da Michele Strippoli, che schiaccia sotto i pali al 40' minuto e poi al 55' concretizzando una giocata di touche, e da Fabrizio Caldarola che, appena entrato in campo, realizza in meta nuovamente da una giocata di touche.La Corgom ASD Rugby Corato osserva adesso un turno di pausa, secondo i dettami del campionato, gli allenamenti continuano ma un pensiero da parte di tutta la società della Rugby Corato va al terlizzese Tiziano Tambone, costretto a lasciare il campo domenica per infortunio. «A lui da parte di sponsor, dirigenza, allenatori, e giocatori, gli auguri di una buona e rapida guarigione» commenta la società.La Corgom ASD Rugby Corato si raccoglie dunque e, desiderosa di continuare il percorso di crescita inboccato, prepara la trasferta del 16 febbraio a Brindisi contro l'Appia Rugby.