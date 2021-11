Seconda vittoria per l’ASD Corgom Rugby Corato

Si è disputata ieri la seconda sfida di campionato di serie C di Rugby che ha visto protagonisti i Lupi coratini contro il Trepuzzi, al Green Village a Modugno. L'ASD Corgom Rugby Corato è uscita vincitrice con un risultato di 14 – 5.La partita si è rivelata combattuta all'altezza delle aspettative, le difese di entrambe le squadre erano molto solide e pressanti, ma ha avuto la meglio la squadra di casa grazie alle mete di Campanale nel primo tempo e di Loizzo nel secondo, entrambe trasformate da Albanese. Tra i ventidue convocati scesi in campo, spiccano le prestazioni di Stanchi, nuovo giovane innesto, e Varesano al suo rientro, ma tutto il gioco dei Coratini è frutto degli allenamenti di Di Caro e Strippoli, incentrato sul possesso e sulla velocità di manovra.Il campionato è appena iniziato e si prosegue con gli allenamenti il martedì e il venerdì dalle 19.30 alle 21 ai campi di San Gerardo, aperti a chiunque sia interessato a conoscere questo sport in crescita.