USD Corato Calcio 1946: la rievocazione storica dagli anni '80

Ripercorrere la storia calcistica coratina come modo per proiettarsi all'avvenire e prepararsi a nuove sfide sportive. È l'intento della prossima conferenza stampa dell'che per l'evento ha scelto il titoloCon l'iniziativa si vogliono rivivere le tappe fondamentali, i trionfi e le figure «che hanno reso grande la nostra squadra».L'appuntamento è fissato per lunedì 16 giugno, alle ore 18, nella Sala Verde del palazzo di città.«La vostra presenza è fondamentale per onorare il passato e guardare insieme al futuro del Corato Calcio. Vi aspettiamo!».