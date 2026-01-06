Corato calcio e befana
Una calza della Befana per i degenti e personale sanitario dell'ospedale il gesto solidale del Corato Calcio

Calciatori e dirigenti, consegnano doni ai pazienti e ringraziano il personale sanitario. Mascoli: “Sport, salute, sicurezza e lavoro sono valori inscindibili”.

Corato - martedì 6 gennaio 2026 12.37
Nella giornata di ieri il presidente del Corato Calcio, Francesco Colabella, ha contattato il presidente della Commissione Sanità del Comune di Corato, Salvatore Mascoli, per proporre un gesto simbolico di vicinanza ai degenti del Presidio Ospedaliero di Corato: la consegna della tradizionale calza della Befana.
Mascoli si è immediatamente attivato richiedendo il nulla osta al direttore generale dell'ASL Bari, avv. Luigi Fruscio, che ha prontamente espresso il proprio consenso.
Questa mattina, il presidente Colabella, accompagnato da alcuni calciatori e dirigenti della società, si è recato presso l'ospedale per donare le calze ai pazienti, portando un segno di pace, solidarietà e vicinanza anche agli operatori sanitari che ogni giorno si prendono cura degli infermi con dedizione, professionalità e umanità.

«Sport, salute, sicurezza e lavoro sono binomi inscindibili e inviolabili» ha dichiarato Mascoli, sottolineando il valore civico e comunitario dell'iniziativa.
