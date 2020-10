"Ancora bigotti", a Corato l'autore Edoardo Lombardi Vallauri

Edoardo Lombardi Vallauri è il prossimo autore ospite al Sonicart B-Side, sabato 10 ottobre alle ore 19.00.Edoardo Lombardi Vallauri è uno dei linguisti più famosi del nostro paese, professore universitario a Roma e conduttore della famosa trasmissione radiofonica su RAI Stereo "Castelli in Aria" in esclusiva a Corato nella nostra Libreria per presentarci il suo nuovo libro pubblicato da EINAUDI dal titolo "Ancora Bigotti. Gli italiani e la morale sessuale".Ingresso libero. Si accede all'evento esclusivamente prenotandosi in Libreria e solo un numero limitato di lettori vi potrà partecipare nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.IL LIBROBenché spesso ci si racconti il contrario, la morale sessuale è uno degli aspetti per cui la nostra civiltà è progredita di meno. Oggi stesso, volendo, potete danneggiare la reputazione di una persona usando i suoi comportamenti sessuali.