Corato, Puglia. Una nuova pagina

Oggi a Corato alle ore 19,30 presso Largo Plebiscito avrà luogo un incontro tra il candidato al consiglio regionale pugliese Nico Bavaro della Puglia Solidale Verde ed il candidato sindaco di Corato, Corrado De Benedittis.Un progetto di ampia prospettiva per scrivere insieme qui a Corato ed in Puglia una nuova pagina.All'evento interverranno la Prof.ssa Lea Durante, docente presso l'università di Bari, Nicola Schingaro pres. III Municipio di Bari, con i saluti iniziali di Carlo Colonna candidato al consiglio comunale nella Lista Rimettiamo in moto la città. Modera l'evento Alfredo Ferrara