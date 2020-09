Elezioni 2020, l'affluenza alle urne

Oggi, domenica 20 e domani lunedì 21 settembre, a Corato si vota per eleggere il nuovo sindaco e i candidati al consiglio comunale. Si vota anche per eleggere il nuovo presidente della Regione Puglia e i membri del Consiglio regionale e per esprimersi in merito al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.Sono stati diffusi i primi dati relativi alle affluenze al voto alle ore 12.00.Per quanto riguarda le amministrative, sono 43.353 i cittadini (21.123 uomini e 22.230 donne) aventi diritto al voto. Si sono già recati ai seggi 6.677 elettori (3.690 uomini e 2.987 donne) facendo registrare una percentuale di affluenza pari al 15.4%.Per le regionali gli elettori coratini sono 43.265 (21.081 uomini e 22.184 donne). Si sono recati alle urne 6.676 votanti, (3.691 uomini e 2.985 donne), con una percentuale di affluenza del 15.4%.Sono invece 38.523 i coratini aventi diritto di esprimere il proprio voto al Referendum costituzionale (18.507 uomini e 20.016 donne). 6.674 gli elettori che hanno già espresso il proprio voto (3.689 uomini e 2.985 donne), facendo registrare una percentuale di affluenza del 17.3%.Il prossimo aggiornamento è previsto per le ore 19.00.I seggi saranno aperti oggi dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Ogni elettore potrà votare nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale, munito di documento d'identità. In caso di documento scaduto o di tessera elettorale piena e da rinnovare, gli uffici Demografici siti in Piazza Marconi (c/o Palazzo di Città) e via Gravina (c/o Comando Vigili Urbani) saranno aperti anche domenica e lunedì negli orari di apertura dei seggi.