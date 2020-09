Emiliano già festeggia. La vittoria è vicina

Si respira aria di festa nel comitato elettorale di Michele Emiliano a Bari. Il governatore uscente festeggia i dati che lo danno vincitore di queste elezioni regionali con un distacco consistente rispetto al diretto competitor Raffaele Fitto."Straordinaria prova di democrazia, Abbiamo cercato di spiegare a tutti perchè era giusto salvare il nostro processo politico". Ha detto il presidente della Puglia uscente Michele Emiliano che accarezza il sogno della vittoria dal suo comitato elettorale in centro a Bari."Abbiamo vinto tutti insieme, abbiamo dimostrato all'Italia che la Puglia c'è. Oggi è ancora primavera pugliese".In corso ancora lo spoglio delle schede. Al momento su 143 sezioni su 4.026 Emiliano si attesta al 46,01%, Raffaele Fitto si ferma al 38,77%, seguono Antonella Laricchia 11,95%, Ivan Scalfarotto 1,66%, Mario Conca 0,70%, Nicola Cesaria 0,58%, Franco Bruni 0,23% e Andrea D'Agosto 0,12%.LA DICHIARAZIONE DI MICHELE EMILIANO"Posso solo dire questo: voglio ringraziare tutto il popolo pugliese per la straordinaria prova di democrazia, abbiamo fatto una campagna elettorale casa per casa, strada per strada, paese per paese, città per città e abbiamo cercato di spiegare a tutti perché era necessario salvare un processo politico che dura da 15 anni e che ha fatto grande questa Regione. È stato un gioco di squadra. Qui non ha vinto nessuno da solo, abbiamo vinto tutti insieme e abbiamo dimostrato soprattutto all'Italia che la Puglia c'è, che la Puglia ce la fa e che oggi non è, come qualcuno si aspettava, il primo giorno dell'autunno, ma è ancora primavera. È ancora primavera pugliese ed è una primavera che appartiene a tutti, a tutti coloro che hanno dato una mano e sono tanti. È stato importante essere uniti. Unità e volontà di andare avanti sono stati gli elementi più importanti. Voglio ringraziare tante persone. Sicuramente i miei ex assessori che sono qui al mio fianco: Antonio Decaro, Francesco Boccia e Marco Lacarra, devo ringraziarli in modo particolare perché sono con me da tanto tempo. Non mi hanno mai mollato, mi hanno anche sostenuto nei momenti più difficili. Voglio soprattutto dire che il popolo pugliese ci ha anche perdonato le tante cose che avremmo potuto fare meglio. Dovete sapere che questa serata non scavalca e non cancella tutte le cose che dobbiamo ancora migliorare, siamo perfettamente consapevoli di dovere migliorare tantissime cose, ma contemporaneamente abbiamo fatto una campagna elettorale per spiegare che eravamo in grado di imparare anche dagli errori che avevamo commesso. Quindi grandissima umiltà da parte di noi tutti e grande voglia di andare avanti, siamo però consapevoli che la Puglia non ha piegato la schiena davanti a nulla e davanti a nessuno e che sta continuando il suo cammino verso il futuro"."Sono certo che tantissimi pugliesi che avrebbero votato anche per il Movimento 5 Stelle, probabilmente hanno preferito un voto utile sulla base di un progetto. Di questo siamo consapevoli e cercheremo di comportarci in modo coerente. Ci sono stati momenti durissimi, perché ci siamo sentiti in gravissimo isolamento. È qui che abbiamo probabilmente tutti insieme dato il meglio di noi stessi, quando abbiamo capito che la difesa della Puglia passava da una campagna elettorale così difficile, così anomala, che doveva spiegare le cose che sembravano essere evaporate nell'aria, perché alle volte la memoria non accompagna tutti e noi stessi alle volte non ci ricordavamo le tante cose che erano accadute in questi 15 anni.In questo momento possiamo dire che la Puglia è il luogo, dal punto di vista politico, più importante per l'elaborazione delle formule delle politiche del futuro.Noi siamo però la base. Dopodiché è chiaro che spetta ad altri anche darci lo spunto, per capire come possiamo essere utili a rendere migliore anche l'Italia.Fitto ha fatto una campagna elettorale corretta. È stata una battaglia dura e, ve lo confesso, ho avuto veramente paura di perdere, avevo davanti un avversario competente, bravo e capace di fare campagna elettorale.Il fatto di essere riuscito a superare questa prova è per me molto importante, ma gli faccio le mie congratulazioni, perché si è battuto benissimo.