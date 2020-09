Regionali, i risultati degli otto coratini candidati

Netto successo di Michele Emiliano e delle liste di centrosinistra anche a Corato. Il riconfermato presidente della Regione Puglia ha ottenuto 13461 preferenze in città, pari al 50.85%, surclassando il principale sfidante Raffaele Fitto, che non è andato oltre il 36.10% (9555 voti).Risultato senz'ombra di dubbio deludente quello ottenuto dalla pentastellata Antonella Laricchia nel territorio che esprime una parlamentare pentastellata, la senatrice Bruna Piarulli: la candidata del Movimento 5 Stelle si è fermata al 7.85% (2079 consensi). Più indietro Ivan Scalfarotto (775 voti, 2.93%) e Mario Conca (411 suffragi, 1.55%); quasi irrilevanti, com'era prevedibile, gli esiti coratini della partecipazione al voto per Nicola Cesaria (106 voti), Pierfranco Bruni (45) e Andrea D'Agosto (38).Notevole è il dato delle schede bianche: ben 2622, cui vanno aggiunte anche 652 nulle.Il miglior risultato tra gli otto coratini in campo l'ha ottenuto, candidato con l'Udc-Nuovo Psi: 1602 preferenze e una performance del 9.27% senza dubbio tra le migliori su tutto il territorio regionale per la lista meno suffragata della coalizione di centrodestra (unica a sostegno di Fitto a non aver eletto rappresentanti in consiglio regionale). 1009 voti per, in campo con la Lega mentredi Fratelli d'Italia non è andata oltre i 345 suffragi.Tra le liste del centrosinistra in evidenza(Popolari con Emiliano) con 1203 consensi;(Italia in Comune) ha ottenuto 653 voti,(Emiliano Sindaco di Puglia) 63., candidata con Scalfarotto presidente, ha invece fatto registrare 476 preferenze mentre Antonio Capogna (Cittadini pugliesi, a supporto di Mario Conca) 96.Il più suffragato in assoluto a Corato è stato il medico(Puglia solidale e verde, 983); tra gli eletti Anita Maurodinoia del Partito Democratico si è assicurata 512 voti, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco (Con, assessore alla sanità in pectore) 301, Domenico De Santis (Pd) 247. Hanno raccolto in città rispettivamente 208 e 190 preferenze due dei grandi esclusi dall'assemblea regionale: Mario Loizzo ed Elena Gentile, entrambi del Pd.