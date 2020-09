Elezioni 2020, i dati dell'affluenza alle urne alle 23.00

Si conclude la prima giornata di consultazioni elettorali che vede i coratini chiamati a recarsi alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i candidati al consiglio comunale, per il nuovo presidente della Regione Puglia e i membri del Consiglio regionale e per esprimersi in merito al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.Stando alla rilevazione ufficiale delle 23.00, dei 43.353 cittadini (21.123 uomini e 22.230 donne) aventi diritto al voto per le comunali, sono 21.415 gli elettori (10.982 uomini e 10.433 donne) che si sono recati alle urne, con una affluenza pari al 49.4% (era del 15.4% a mezzogiorno e 36.49% alle 19.00).Dai dati diffusi dal Ministero dell'Interno, per quanto riguarda le regionali, si evince una affluenza del 49.5 % (15.4% a mezzogiorno, 36.54% alle 19.00). Su 43.265 elettori coratini (21.081 uomini e 22.184 donne), hanno votato in 21.406 (10.981 uomini e 10.425 donne).Per quanto riguarda il referendum costituzionale, alle 23.00 si è registrata una affluenza pari al 55.53% (17.3% alle ore 12.00, 41.01% alle 19.00). Dei 38.523 coratini aventi diritto (18.507 uomini e 20.016 donne), hanno espresso la propria preferenza 21.392 elettori (10.971 uomini e 10.421 donne).I seggi saranno aperti anche domani, lunedì 21 settembre, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.Ogni elettore potrà votare nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale, munito di documento d'identità. In caso di documento scaduto o di tessera elettorale piena e da rinnovare, gli uffici Demografici siti in Piazza Marconi (c/o Palazzo di Città) e via Gravina (c/o Comando Vigili Urbani) saranno aperti anche domenica e lunedì negli orari di apertura dei seggi.