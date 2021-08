Danilo De Mari ospite de "I Libri di Medea"

Sovrappeso e disordini metabolico spesso dipendono da piccoli errori, inconsapevoli, della nostra vita quotidiana.Possiamo far ripartire il metabolismo in 4 semplici mosse: alimentazione antinfiammatoria, esercizio fisico metabolico, tecniche di respirazione e fitoterapia.Mercoledì 4 Agosto a Corato, nel chiostro di Palazzo di Città, alle ore 19:00 il dott. Danilo De Mari in compagnia di Mariella Medea Sivo presenta il suo metodo "Restart Metabolico".Prenotazioni posti a sedere al numero 379/1864922L'iniziativa, inserita nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Corato, è realizzato con la collaborazione della libreria "Mondadori" di Corato nell'ambito della rassegna "I Libri di Medea"