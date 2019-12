Il poeta Nico Mori ospite di Secop

Arriva, in casa SECOP, l'ultimo libro dell'anno 2019, per la collana di narrativa "Correlazione Universale", a chiudere un anno di attività e proposte editoriali, intenso: ricco di emozioni e successi.L'autore, il poeta Nico Mori, ci regala "I pescatori di meraviglie", uno splendido percorso di suggestioni, legate con il filo rosso della memoria, in un romanzo autobiografico diverso, composto da tessere colorate, staccate tra loro, che per incanto s'incastrano a comporre il perfetto mosaico di una vita vissuta con lo sguardo innamorato di un uomo sempre pronto a raccogliere la meraviglia che gli si è presentata ogni giorno nei volti, nei luoghi, negli incontri, nelle situazioni che ha vissuto con passione.Una vita da ripercorrere, da ricordare e narrare, in un dialogo simbolico con il grande poeta Hermann Rojas, suo interlocutore d'eccezione, come Virgilio per Dante, guida e allo stesso tempo alter ego.Coordinati da Raffaella Leone, dialogheranno con l'autore i poeti Federico Lotito e Alberto Tarantini.Stasera, ultimo appuntamento di fine anno alla libreria SECOPSTORE, alle ore 19,30, per fare un pieno di emozioni e scambiare gli auguri, tra amici appassionati di libri, amanti del bello, innamorati delle persone.