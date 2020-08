La sen. Licia Ronzulli inaugura a Corato il comitato di Forza Italia

Il 29 agosto, alle ore 19:00, in via Duomo n. 5, sarà inaugurato il Comitato elettorale di Forza Italia Corato.Interverranno il Coordinatore di F. I. Puglia On. Mauro D'Attis, il vice Coordinatore F. I. Puglia Sen. Dario Damiani, la Vice Presidente gruppo Parlamentare di F. I. Sen. Licia Ronzulli, Il Candidato Sindaco Sen. Luigi Perrone.