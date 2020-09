Lettera di saluto del nuovo dirigente scolastico dell'IC "Cifarelli-Santarella"

L'Istituto Comprensivo "Cifarelli-Santarella" di Corato ha un nuovo dirigente scolastico, la dott.ssa Mariagrazia Campione. Col suo insediamento, rivolge una lettera di saluto agli alunni e alle loro famiglie, al personale docente, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e al personale ATA, al consiglio d'Istituto, ai sindacati e alle istituzioni.Carissimi tutti,ho iniziato da qualche giorno, con gioia e profonda emozione, il mio percorso dirigenziale nell'Istituto Comprensivo "Cifarelli-Santarella" e desidero far arrivare ad ognuno di Voi il mio saluto ed un sincero augurio di buon anno scolastico.Un caro saluto ed un ringraziamento particolare per il lavoro svolto in questo Istituto va alla Dirigente che mi ha preceduto, prof.ssa Danila Tempesta, che ha guidato per diversi anni questa Comunità Scolastica, contribuendo alla definizione della sua identità sul territorio.Dopo sei anni di dirigenza nell'Istituto Comprensivo A. Mariano- E. Fermi di Andria, torno nella mia città, onorata di far parte di questa Istituzione Scolastica, ponendomi al servizio di ognuno di Voi.Siamo tutti ben consapevoli delle grandi difficoltà del momento che stiano vivendo a causa dell'emergenza sanitaria in corso, giustamente preoccupati per il delicato ruolo che siamo chiamati a svolgere., però, dobbiamo affrontare e fronteggiare l'emergenza facendo capire ai nostri bambini e ragazzi che il sistema educativo e di istruzione continua ad essere un punto di riferimento solido e sempre attivo e che anche questo momento, sia pure nella sua drammaticità, è occasione per insegnare loro impegno e responsabilità.Il mio augurio è che la Scuola non smetta mai di consolidare il proprio ruolo di guida e di orientamento e la propria funzione di laboratorio di umanità, di progettualità, orientamento, di inclusione e di interazione, di cittadinanza.Ai, impegnati nel guidare ciascun alunno al raggiungimento del successo formativo, rivolgo il mio caro saluto, il mio invito a sentirsi orgogliosi della loro importante professione e l'augurio che le grandi competenze di cui sono in possesso ed i numerosi sforzi che quotidianamente compiono, possano avere sempre validi risultati e piene gratificazioni.Porgo il mio cordiale saluto allae a tutto ildella Scuola, prezioso supporto nel garantire quotidianamente la regolarità amministrativa, la cura e la funzionalità della Scuola.Rivolgo i miei saluti al presidente e a tutti i componenti del, alledi Istituto a tutte ledel Comparto Scuola, a tutti gli interlocutori delle diverseculturali e sociali con cui la Scuola collabora, con l'augurio di un percorso comune teso sempre al miglioramento della Scuola.Il mio impegno sarà di operare in sinergia con tutte le componenti affinché la Scuola non smetta mai di essere unache condivide valori, idee e percorsi, in un clima di appartenenza, per garantire costantemente, anche nella difficoltà del momento, il successo formativo di ciascuno dei nostri alunni.Rivolgo i miei auguri di un buon anno scolastico a tutti glidell'Istituto Comprensivo, piccoli e grandi, affinché nella Scuola trovino sempre un ambiente di apprendimento creativo, stimolante, accogliente, inclusivo e innovativo, un luogo di crescita culturale e sociale, luogo dei valori, una vera comunità educante, nella quale ciascuno di loro possa sentirsi protagonista del suo processo di apprendimento.A tutti voi, cari, porgo i miei più cordiali saluti, con l'augurio di mantenere sempre vive collaborazione, partecipazione e condivisione perché solo così, tutti insieme, possiamo garantire ai nostri bambini e ragazzi una serena ed armonica crescita. Il mio impegno sarà di rafforzare sempre più il nostro patto educativo di corresponsabilità mantenendo quella stretta alleanza scuola-famiglia necessaria per puntare sempre al successo formativo di ciascun alunno e, in questo delicato momento di emergenza sanitaria, per affrontare insieme tutte le ansie, le preoccupazioni legate al ritorno a Scuola degli alunni.Rivolgo il mio saluto alle rappresentanze istituzionali del Comune di Corato, punto di riferimento essenziale nella costruzione di un vero sistema formativo integrato.La Scuola siamo tutti noi e solo operando insieme, co-progettando, condividendo e collaborando in modo sereno e costruttivo, riusciremo a rispondere pienamente all'importante compito di educazione, istruzione e formazione che ci è affidato.Auguro a tutti un buon anno scolastico!Il Dirigente ScolasticoDott.ssa Mariagrazia Campione