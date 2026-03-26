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Scuola e Lavoro

La scuola “Luigi Santarella” di Corato tra le eccellenze del debate nazionale

Le finali a Misano Adriatico nel mese di aprile

Corato - giovedì 26 marzo 2026 Comunicato Stampa
Grande soddisfazione per la Scuola Secondaria di primo grado "Luigi Santarella", che per la terza volta nella sua storia nel debate ha conquistato l'accesso alla fase finale del Campionato Italiano Giovanile di Debate Middle.

Il prestigioso traguardo è il risultato di un percorso caratterizzato da impegno, passione e forte spirito di squadra. Il team dei giovani debaters si è distinto a livello nazionale, ottenendo uno straordinario quarto posto al termine di un'intensa competizione svolta online e iniziata lo scorso mese di ottobre.
Fondamentale è stato il lavoro di preparazione, condotto con grande professionalità dalla coach, prof.ssa Concetta Strippoli, con il supporto della prof.ssa Mariangela Fiore, che ha accompagnato e sostenuto gli studenti durante tutte le fasi della gara.

La fase finale del Campionato si svolgerà nel mese di aprile a Misano Adriatico (Rimini) e rappresenterà un'ulteriore, importante occasione per gli studenti di mettere in campo competenze argomentative, spirito critico e capacità di confronto.
Un risultato che rende orgogliosa l'intera comunità scolastica e conferma l'alto valore formativo delle attività di debate.
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