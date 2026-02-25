Formazione alla Cifarelli-Santarella
Formazione e crescita: all'I.C. "Cifarelli-Santarella-Battisti" incontro con Antonio Ferrara

Lo scrittore ed illustratore è stato ospite del Comprensivo il 18 e 20 febbraio scorsi

Corato - mercoledì 25 febbraio 2026
In ogni percorso di crescita ci sono incontri che lasciano il segno, ci sono esperienze che imprimono energia e significatività alla bellezza e alla fatica di diventare grandi. Nella convinzione che momenti di questo tipo vadano ricercati e promossi, l'Istituto Comprensivo "Cifarelli-Santarella-Battisti" di Corato ha proposto mercoledì 18 febbraio e venerdì 20 febbraio l'incontro con Antonio Ferrara: noto scrittore e illustratore, specializzato nella narrativa per bambini ed adolescenti e vincitore del premio Andersen nel 2012 (per la fascia over 15 anni). Gli alunni hanno potuto conoscerlo da vicino, interagire con lui, sperimentandone direttamente il grande bagaglio umano e professionale, la capacità di entrare in empatia con i piccoli e di veicolare il valore della parola, sia letta che scritta, uno strumento potente di educazione sentimentale dei più giovani.

Tutto è iniziato con la lettura condivisa in classe dei libri di Ferrara intitolati "Stasera niente cellulare" per gli alunni della Scuola Primaria e "Sulla soglia del bosco", per gli alunni ella Scuola Secondaria, testi che sicuramente hanno lasciato un importante messaggio educativo in ciascuno di loro.

"Sulla soglia del bosco", ispirato ad una storia vera, che parla di temi sempre attuali come la tutela ambientale, la diversità come risorsa, ma anche delle sfide che attendono ogni ragazzo in procinto di avventurarsi 'oltre la soglia' dell'infanzia, in un bosco metaforico fatto di pericoli e di paure ma anche di opportunità di crescita e di maturazione. Negli occhi vividi, gioiosi, meravigliati dei giovani lettori si sono intrecciati attimi di curiosità, di partecipazione, di divertimento, di ascolto: le pagine del libro hanno preso vita, si sono tradotte in emozioni e in vissuto.

"Stasera niente cellulare" racconta di una banale distrazione di Luca, un bambino come tanti, che fa cadere la bottiglia del vino sulla tavola e bagna il cellulare del suo papà, provocando una scenata familiare che rivelerà retroscena inaspettati. Quando passa la rabbia per l'incidente e tutti si calmano, infatti, mamma, papà, Chiara e Luca cominciano a guardarsi e a parlarsi; un testo che insegna che essere iper connessi fa perdere l'occasione di parlare, giocare e di apprezzare la vita in famiglia. Ci sono incontri fecondi, forieri di buoni frutti: l'incontro con Antonio Ferrara ne porterà sicuramente agli alunni dell'Istituto Comprensivo
