Bullismo e cyberbullismo: gli alunni della "Santarella" a lezione dai Carabinieri di Corato

I numeri di casi di bullismo e cyberbullismo in Italia sono in preoccupante aumento. Circa un giovane su 5 subisce almeno una volta al mese attacchi personali o in rete nella fascia d'età che va dagli 11 ai 19 anni. Quasi il 21% della popolazione scolastica sul territorio nazionale è a rischio e settimanalmente i docenti segnalano circa 400mila casi di aggressioni, intimidazioni e risse.Su questo tema così delicato ed al contempo complesso, nella mattinata del 13 dicembre scorso, si è tenuto un incontro di formazione degli alunni dellacon i«Durante l'incontro - spiegano in una nota dall'Istituto comprensivo "Cifarelli-Santarella-Battisti" guidato dalla dott.ssa Mariagrazia Campione - sono stati affrontati temi fondamentali per la crescita personale e civile:Il Comandante Francesco Dimiccoli ha guidato la riflessione, supportato dalle dottoresse del P.I.S. – Pronto Intervento Sociale, offrendo spunti concreti, materiali informativi e risposte puntuali alle domande degli studenti, che hanno partecipato con vivo interesse e contributi personali».Una giornata destinata a lasciare il segno in positivo nel giovane uditorio, con un obiettivo preciso da parte della dirigenza e dei docenti: limitare il diffondersi del fenomeno attraverso una costante attività preventiva, consapevoli che il supporto dell'Arma dei Carabinieri è, ad oggi e con numeri in costante crescita, indispensabile per affrontarlo con tempestività e professionalità.