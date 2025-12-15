Incontro su bullismo scuola
Incontro su bullismo scuola "Santarella"
Scuola e Lavoro

Bullismo e cyberbullismo: gli alunni della "Santarella" a lezione dai Carabinieri di Corato

Importante giornata di formazione nel plesso

Corato - lunedì 15 dicembre 2025 12.44
I numeri di casi di bullismo e cyberbullismo in Italia sono in preoccupante aumento. Circa un giovane su 5 subisce almeno una volta al mese attacchi personali o in rete nella fascia d'età che va dagli 11 ai 19 anni. Quasi il 21% della popolazione scolastica sul territorio nazionale è a rischio e settimanalmente i docenti segnalano circa 400mila casi di aggressioni, intimidazioni e risse.

Su questo tema così delicato ed al contempo complesso, nella mattinata del 13 dicembre scorso, si è tenuto un incontro di formazione degli alunni della Scuola Secondaria "Santarella" con i Carabinieri della Stazione di Corato.

«Durante l'incontro - spiegano in una nota dall'Istituto comprensivo "Cifarelli-Santarella-Battisti" guidato dalla dott.ssa Mariagrazia Campione - sono stati affrontati temi fondamentali per la crescita personale e civile: legalità, bullismo e cyberbullismo.
Il Comandante Francesco Dimiccoli ha guidato la riflessione, supportato dalle dottoresse del P.I.S. – Pronto Intervento Sociale, offrendo spunti concreti, materiali informativi e risposte puntuali alle domande degli studenti, che hanno partecipato con vivo interesse e contributi personali».

Una giornata destinata a lasciare il segno in positivo nel giovane uditorio, con un obiettivo preciso da parte della dirigenza e dei docenti: limitare il diffondersi del fenomeno attraverso una costante attività preventiva, consapevoli che il supporto dell'Arma dei Carabinieri è, ad oggi e con numeri in costante crescita, indispensabile per affrontarlo con tempestività e professionalità.
  • Bullismo
  • IC Cifarelli-Santarella
  • Carabinieri Corato
Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato
15 dicembre 2025 Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato
Tombolata in ospedale festa e riflessione sull'importanza del dono
15 dicembre 2025 Tombolata in ospedale festa e riflessione sull'importanza del dono
Altri contenuti a tema
Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Cronaca Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Vetrina di un negozio di giocattoli distrutta
Concluse a Corato le Giornate FAI per le scuole Concluse a Corato le Giornate FAI per le scuole Grande entusiasmo e partecipazione attiva degli alunni e delle alunne nel plesso 'Santarella'
Legalità, lezioni con la Guardia di Finanza alla scuola "Santarella" Legalità, lezioni con la Guardia di Finanza alla scuola "Santarella" Il 20 novembre scorso l'incontro degli studenti con i militari
Gli alunni della "Santarella" scoprono il mito di Teseo e Arianna al Teatro "Petruzzelli" Gli alunni della "Santarella" scoprono il mito di Teseo e Arianna al Teatro "Petruzzelli" Esperienza straordinaria nel Politeama barese delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado
Tir rapinati e sequestrati, quattro arresti. I colpi avvenuti a Corato Cronaca Tir rapinati e sequestrati, quattro arresti. I colpi avvenuti a Corato Per altri due indagati è stato disposto l'obbligo di dimora. L'indagine, coordinata dalla Procura di Trani, è partita lo scorso anno
Inseguimento su via Prenestina: uomo alla guida non si ferma all'alt dei Carabinieri Cronaca Inseguimento su via Prenestina: uomo alla guida non si ferma all'alt dei Carabinieri Denunciato il conducente dopo una fuga ad alta velocità
Rinvenute tre scocche d'auto al confine fra Corato e Ruvo di Puglia Cronaca Rinvenute tre scocche d'auto al confine fra Corato e Ruvo di Puglia Il fenomeno non accenna ad esaurirsi: a scoprirle sono stati i Carabinieri Forestali, sul posto anche i Vigili del Fuoco
Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero Cronaca Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero L'episodio in via Barbaschello. Sono in corso i rilievi dei Carabinieri per ricostruire quanto denunciato al 112
T come TANNOIA, T come TRADIZIONE, T come TEATRO
15 dicembre 2025 T come TANNOIA, T come TRADIZIONE, T come TEATRO
Corato, adesso è crisi vera: vince il San Severo 2-1
14 dicembre 2025 Corato, adesso è crisi vera: vince il San Severo 2-1
Lutto nella Polizia di Stato, è morto Gennaro Semeraro
14 dicembre 2025 Lutto nella Polizia di Stato, è morto Gennaro Semeraro
Il Liceo Artistico pronto ad accogliere gli studenti e genitori
14 dicembre 2025 Il Liceo Artistico pronto ad accogliere gli studenti e genitori
A Corato la 14esima edizione del concorso letterario "Cataldo Leone " dedicato a Don Ciccio Tattoli
14 dicembre 2025 A Corato la 14esima edizione del concorso letterario "Cataldo Leone" dedicato a Don Ciccio Tattoli
San Severo-Corato, Colabella: «Cordate? Se ne parla, ma non ho ricevuto chiamate»
13 dicembre 2025 San Severo-Corato, Colabella: «Cordate? Se ne parla, ma non ho ricevuto chiamate»
“Così parla un albero”: il viaggio sensoriale nell’olio
13 dicembre 2025 “Così parla un albero”: il viaggio sensoriale nell’olio
In via Salvi oltre 200 candelotti e droga: scattano sequestri e denunce
13 dicembre 2025 In via Salvi oltre 200 candelotti e droga: scattano sequestri e denunce
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.