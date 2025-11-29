Giornate FAI per le scuole
Giornate FAI per le scuole
Scuola e Lavoro

Concluse a Corato le Giornate FAI per le scuole

Grande entusiasmo e partecipazione attiva degli alunni e delle alunne nel plesso 'Santarella'

Corato - sabato 29 novembre 2025 12.20 Comunicato Stampa
Si sono concluse con entusiasmo e partecipazione attiva le "Giornate FAI per le Scuole 2025" presso l'edificio storico della Scuola Luigi Santarella, un appuntamento che ha coinvolto studenti e docenti in un'opportunità unica di scoperta e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico locale.

Per tre giorni, dal 26 al 28 novembre, gli alunni delle classi terze, in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico "Stupor mundi" e della scuola primaria "Nicola Fornelli" di Corato, hanno assunto il ruolo di Apprendisti Ciceroni, guidando con competenza e passione le visite dei compagni delle classi prime e seconde, così come degli studenti delle altre scuole del territorio, tra cui il Liceo Classico "Oriani" e la scuola Giovanni XXIII di Corato e l'Istituto "Colasanto" di Andria.

Supportati da docenti e volontari del FAI, le giovanissime guide sono state capaci di raccontare la storia e le peculiarità architettoniche della loro stessa scuola, trasformando l'edificio in un vero e proprio patrimonio da vivere e condividere.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto nazionale "Scuola per le scuole" del FAI, volto a promuovere l'educazione al patrimonio, la cittadinanza attiva e la valorizzazione del territorio attraverso modalità didattiche innovative e partecipative. La scuola Santarella, riconosciuta anche come "Scuola Amica FAI", conferma così il suo ruolo di protagonista nel campo della cultura e dell'educazione.

«Un ringraziamento speciale - scrivono dall'IC "Cifarelli-Santarella-Battisti" - va ai volontari FAI per l'opportunità offerta, alle professoresse che hanno guidato la preparazione degli studenti, ai giovani ciceroni per il loro entusiasmo contagioso e alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Mariagrazia Campione per il prezioso supporto nell'organizzazione dell'evento.
Le Giornate FAI, oltre a rafforzare il legame tra scuola e territorio, hanno offerto agli studenti un'esperienza di crescita personale e culturale che resterà nella memoria di tutta la comunità scolastica. Un esempio tangibile - concludono dal Comprensivo guidato da Mariagrazia Campione - di come la conoscenza e la passione possano insieme costruire cittadini più consapevoli e attenti al valore della propria storia».
  • IC Cifarelli-Santarella
  • FAI
"La Grammatica della Meraviglia ": al via la rassegna al Teatro Comunale di Corato
29 novembre 2025 "La Grammatica della Meraviglia": al via la rassegna al Teatro Comunale di Corato
Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta
28 novembre 2025 Incidente sulla SP231 in direzione Andria: camion invade la corsia opposta
Altri contenuti a tema
Legalità, lezioni con la Guardia di Finanza alla scuola "Santarella" Legalità, lezioni con la Guardia di Finanza alla scuola "Santarella" Il 20 novembre scorso l'incontro degli studenti con i militari
Gli alunni della "Santarella" scoprono il mito di Teseo e Arianna al Teatro "Petruzzelli" Gli alunni della "Santarella" scoprono il mito di Teseo e Arianna al Teatro "Petruzzelli" Esperienza straordinaria nel Politeama barese delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado
Giornate FAI di Primavera 2025, ci sono ex monastero e ex Oriani a Corato Turismo Giornate FAI di Primavera 2025, ci sono ex monastero e ex Oriani a Corato Presentati in conferenza i luoghi interessati nella Bat di sabato 22 e domenica 23 marzo 2025
Sedici candidature per i Luoghi del Cuore del FAI Attualità Sedici candidature per i Luoghi del Cuore del FAI Le piu' suffragate risultano  la scuola Fornelli e e la Cappella di San Luca
“Giornate Fai per le scuole” a Corato il bilancio è positivo “Giornate Fai per le scuole” a Corato il bilancio è positivo Dal 18 al 23 novembre i protagonisti sono stati gli studenti del Liceo artistico “Federico II Stupor mundi”
Anche Corato protagonista delle Giornate di Primavera Fai Turismo Anche Corato protagonista delle Giornate di Primavera Fai Gli appuntamenti saranno presentati domani in conferenza stampa ad Andria
Giornate Fai d'autunno, un'apertura riguarderà Corato Territorio Giornate Fai d'autunno, un'apertura riguarderà Corato Il Dolmen dei Paladini rientra nei luoghi scelti per l'undicesima edizione
A scuola di legalità con il magistrato coratino Giuseppe Craca A scuola di legalità con il magistrato coratino Giuseppe Craca Il giudice ha incontrato i ragazzi della Cifarelli Santarella
Il sindaco di Corato all’Assemblea Generale di Confindustria Bari e BAT
28 novembre 2025 Il sindaco di Corato all’Assemblea Generale di Confindustria Bari e BAT
Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte
28 novembre 2025 Camion bloccato durante una manovra su via Castel del Monte
Il Consorzio C.R.O.P. per la valorizzazione delle eccellenze pugliesi anche all’estero
28 novembre 2025 Il Consorzio C.R.O.P. per la valorizzazione delle eccellenze pugliesi anche all’estero
Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato
28 novembre 2025 Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato
Corato è 'Made in Italy'
27 novembre 2025 Corato è 'Made in Italy'
Incidente sulla SP231: auto si ribalta
27 novembre 2025 Incidente sulla SP231: auto si ribalta
Una Vita senza Sbarre” racconti di sfide educative e riscatto umano
27 novembre 2025 Una Vita senza Sbarre” racconti di sfide educative e riscatto umano
Controlli tossicologici e sicurezza stradale: il nuovo scenario dopo la riforma dell’art. 187 c.d.s.
27 novembre 2025 Controlli tossicologici e sicurezza stradale: il nuovo scenario dopo la riforma dell’art. 187 c.d.s.
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.