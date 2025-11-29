Concluse a Corato le Giornate FAI per le scuole

Si sono concluse con entusiasmo e partecipazione attiva lepresso l'edificio storico della Scuola Luigi Santarella, un appuntamento che ha coinvolto studenti e docenti in un'opportunità unica di scoperta e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico locale.Per tre giorni, dal 26 al 28 novembre, gli alunni delle classi terze, in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico "Stupor mundi" e della scuola primaria "Nicola Fornelli" di Corato, hanno assunto il ruolo di Apprendisti Ciceroni, guidando con competenza e passione le visite dei compagni delle classi prime e seconde, così come degli studenti delle altre scuole del territorio, tra cui il Liceo Classico "Oriani" e la scuola Giovanni XXIII di Corato e l'Istituto "Colasanto" di Andria.Supportati da docenti e volontari del FAI, le giovanissime guide sono state capaci di raccontare la storia e le peculiarità architettoniche della loro stessa scuola, trasformando l'edificio in un vero e proprio patrimonio da vivere e condividere.L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto nazionale "Scuola per le scuole" del FAI, volto a promuovere l'educazione al patrimonio, la cittadinanza attiva e la valorizzazione del territorio attraverso modalità didattiche innovative e partecipative. La scuola Santarella, riconosciuta anche come "Scuola Amica FAI", conferma così il suo ruolo di protagonista nel campo della cultura e dell'educazione.«Un ringraziamento speciale - scrivono dall'IC "Cifarelli-Santarella-Battisti" - va ai volontari FAI per l'opportunità offerta, alle professoresse che hanno guidato la preparazione degli studenti, ai giovani ciceroni per il loro entusiasmo contagioso e alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Mariagrazia Campione per il prezioso supporto nell'organizzazione dell'evento.Le Giornate FAI, oltre a rafforzare il legame tra scuola e territorio, hanno offerto agli studenti un'esperienza di crescita personale e culturale che resterà nella memoria di tutta la comunità scolastica. Un esempio tangibile - concludono dal Comprensivo guidato da Mariagrazia Campione - di come la conoscenza e la passione possano insieme costruire cittadini più consapevoli e attenti al valore della propria storia».