Gli alunni della "Santarella" di Corato campioni italiani di "middle debate"

La scuola media "L.Santarella" celebra un risultato di eccellenza: lLa vittoria rappresenta una tradizione d'eccellenza che vede la scuola protagonista sul podio nazionale per il terzo anno di fila:La squadra è riuscita ad affrontare con maturità e competenza mozioni complesse e di grande attualità, dimostrando una preparazione che va ben oltre la loro età anagrafica.Il risultato premia non solo le competenze individuali, ma soprattutto la capacità di ascoltare attivamente, argomentare con rigore logico e collaborare in team. I ragazzi e le ragazze hanno dimostrato che le parole, sostenute da idee solide e dal rispetto reciproco, costituiscono lo strumento più potente per un confronto costruttivo."Vedere ragazzi così giovani competere con tale padronanza su temi complessi è la prova del valore educativo del Debate come disciplina di crescita", hanno dichiarato i docenti.Un plauso speciale è andato dalla dirigente scolastica, Mariagrazia Campione, a tutti i componenti della squadra, ai coach che li hanno guidati con dedizione in questo percorso triennale ed a tutta la comunità scolastica che ha sostenuto con entusiasmo il progetto.