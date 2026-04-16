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Scuola e Lavoro

Gli alunni della "Santarella" di Corato campioni italiani di "middle debate"

Grande traguardo per l'istituto

Corato - giovedì 16 aprile 2026 12.17
La scuola media "L.Santarella" celebra un risultato di eccellenza: la propria squadra di Debate ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il primo posto al Campionato Italiano Giovanile, sezione Middle Debate.

La vittoria rappresenta una tradizione d'eccellenza che vede la scuola protagonista sul podio nazionale per il terzo anno di fila:
* Tre anni fa: Vicecampioni italiani (2° posto).
* Lo scorso anno: Campioni italiani (1° posto).
* Quest'anno: Riconferma sul gradino più alto del podio (1° posto).

La squadra è riuscita ad affrontare con maturità e competenza mozioni complesse e di grande attualità, dimostrando una preparazione che va ben oltre la loro età anagrafica.

Il risultato premia non solo le competenze individuali, ma soprattutto la capacità di ascoltare attivamente, argomentare con rigore logico e collaborare in team. I ragazzi e le ragazze hanno dimostrato che le parole, sostenute da idee solide e dal rispetto reciproco, costituiscono lo strumento più potente per un confronto costruttivo.
"Vedere ragazzi così giovani competere con tale padronanza su temi complessi è la prova del valore educativo del Debate come disciplina di crescita", hanno dichiarato i docenti.

Un plauso speciale è andato dalla dirigente scolastica, Mariagrazia Campione, a tutti i componenti della squadra, ai coach che li hanno guidati con dedizione in questo percorso triennale ed a tutta la comunità scolastica che ha sostenuto con entusiasmo il progetto.
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