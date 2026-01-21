Foto I.C. Cifarelli-Santarella-Battisti " />
"Pioggia di stelle" al Teatro Comunale di Corato. Foto I.C. Cifarelli-Santarella-Battisti
Scuola e Lavoro

Gli alunni della scuola "Santarella" protagonisti al Teatro Comunale di Corato

Sabato scorso si sono esibiti in "Pioggia di stelle", ispirato al celebre musical "Singing in the rain"

Corato - mercoledì 21 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Sabato sera, 17 gennaio, il Teatro Comunale di Corato è stato luogo di emozioni, musica e sorrisi grazie allo spettacolo "Pioggia di stelle", liberamente ispirato al celebre musical "Singing in the rain". Un evento che ha conquistato il pubblico e che ha rappresentato il momento conclusivo dei due moduli formativi del progetto "Il teatro: una bussola per la vita", inserito nel più ampio progetto "Un orientamento per la vita: alla ricerca del mio talento".

Ambientato nella Hollywood degli anni '20, in un periodo di grandi cambiamenti segnati dal passaggio dal cinema muto a quello sonoro, lo spettacolo ha visto protagonisti oltre 40 studenti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Santarella". Gli alunni con passione ed entusiasmo hanno dimostrato che, anche sotto un acquazzone, si può trovare il sorriso e trasformare un cielo carico di nubi in un meraviglioso firmamento di stelle.

Il percorso teatrale si è rivelato una straordinaria occasione di crescita personale e collettiva: i ragazzi hanno imparato a conoscere se stessi e gli altri attraverso il linguaggio del corpo, della voce e dell'anima, sperimentando il valore del lavoro di squadra, della disciplina e della creatività.
La riuscita dello spettacolo è stata possibile grazie alla guida artistica degli esperti Carmen De Pinto e Francesco Sguera, che hanno curato recitazione e canzoni, e di Francesca Santeramo, responsabile delle coreografie.
Capitale il ruolo delle tutor del progetto, le docenti Barbara Bruni e Antonia Piccolomo, che hanno accompagnato con competenza, professionalità, entusiasmo e dedizione gli studenti lungo tutto il percorso formativo.

La Dirigente scolastica, Mariagrazia Campione, che ha fortemente sostenuto e reso possibile l'iniziativa, ha dichiarato nei ringraziamenti finali, che nella sua visione educativa riconosce nel teatro una straordinaria opportunità di inclusione e di apprendimento attivo, cooperativo e significativo, fondamentale per permettere ai ragazzi di sviluppare le life skills, competenze essenziali per affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide della vita. Come la stessa Dirigente ha evidenziato "Il teatro nella didattica orientativa è uno strumento pedagogico molto efficace, in quanto unisce aspetti educativi, formativi ed orientativi, consolidando negli studenti competenze trasversali fondamentali per la loro crescita e formazione, coinvolgendoli attivamente nel favorire un apprendimento significativo attraverso l'esperienza diretta e l'interpretazione creativa"

Alla serata hanno preso parte anche il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, l'assessore alle politiche culturali, Beniamino Marcone, il comandante dei Carabinieri, Francesco Dimiccoli ed il presidente della Pro Loco di Corato, Gerardo Strippoli, la cui presenza ha rappresentato un importante segno di attenzione e vicinanza al mondo della Scuola e della cultura.
"Pioggia di stelle" non è stato solo uno spettacolo teatrale, ma il risultato di un lavoro impegnativo, fatto di sacrifici, rinunce, emozioni autentiche e grande entusiasmo, che ha coinvolto studenti, docenti e famiglie in un viaggio condiviso, capace di lasciare un segno profondo nel cuore di tutti.
Altri contenuti a tema
