Coronavirus, una call ai cittadini per la solidarietà

Dal movimento civico "La città in Fiore" un invito alla cittadinanza ad implementare una rete solidale in favore delle fasce più deboli.

La proposta del movimento, rappresentato da Angela Quinto è quella di costituire una locale rete di solidarietà finalizzata a porre in essere misure condivise e di sostegno.

Ad esempio, quella di realizzare una Colletta alimentare di beni di prima necessità e di farmaci salvavita "con donazioni volontarie da parte di privati, di imprese ed enti" - indica il movimento.



"In questa fase di pianificazione possiamo ipotizzare due iniziali profili di intervento - spiega la dott.ssa Quinto - apertura di un conto corrente bancario su cui far confluire le donazioni in denaro che andranno convertite in "buoni spesa"; e il convenzionamento con attività di commercio alimentare e farmacie per istituire il banco alimentare ed il farmaco sospeso.



L'idea nasce "dando seguito alla nota del Commissario Straordinario e segnatamente all'istituzione di un numero verde a disposizione delle fasce deboli, - si spiega - alla luce delle oggettive criticità e difficoltà di carattere economico che potranno coinvolgere una serie di soggetti e famiglie non supportate al momento né da reddito di cittadinanza e/o altri sussidi e sostegni sociali. In particolare, alle fasce più esposte quali operatori commerciali, artigiani, braccianti agricoli ed avventizi in genere".

Per questo "La città in fiore" invita i cittadini coratini a contribuire alla realizzazione della proposta con proposte volte a stabilire i criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari; le modalità di segnalazione dei casi e soggetti da supportare sia su richiesta diretta che indiretta; l'eventuale costituzione di un comitato ad hoc; implementazione del sistema di distribuzione, viste le restrizioni vigenti.

Le proposte vanno presentate tramite la pagina facebook del movimento civico "La città in fiore".