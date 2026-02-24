Al via il progetto S.O.G.L.I.A. a Corato: percorsi personalizzati di inclusione e accoglienza
De Benedittis: «Costruire opportunità di autonomia significa generare sicurezza, equità e relazioni più forti all'interno della comunità»
L'obiettivo è promuovere percorsi personalizzati di supporto all'autonomia e all'integrazione socio-economica di persone: titolari di protezione internazionale, neomaggiorenni per le quali è stato disposto il prosieguo amministrativo, accolte presso i progetti SAI, in uscita dal progetto di accoglienza o fuori progetto da non più di dodici mesi, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili, quali nuclei familiari, monoparentali e donne, mediante un approccio di tipo integrato e il coinvolgimento delle comunità locali.
Il progetto realizzato dall'Ambito di Trani – Bisceglie (capofila), Comune di Corato, Comune di Ruvo di Puglia, Nova Consorzio di Cooperative Sociali, Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco, adotta un approccio integrato e coinvolge attivamente le comunità locali, per costruire opportunità reali di inclusione e autonomia.
S.O.G.L.I.A. sostiene l'emancipazione dei territori e delle comunità locali in termini di capacità di gestione dei fenomeni complessi di marginalità, accrescimento della coesione sociale e rafforzamento della propria capacità di generare capitale relazionale, accoglienza, sicurezza, solidarietà, giustizia, equità e salute.
Particolare attenzione è dedicata al tema dell'abitare, mediante la mappatura del patrimonio immobiliare pubblico e privato e la costruzione di strumenti condivisi di pianificazione locale, nonché al potenziamento dei servizi di informazione e accompagnamento rivolti ai cittadini di Paesi Terzi.
Sono previste inoltre azioni di mainstreaming, sensibilizzazione e comunicazione finalizzate a promuovere una cultura dell'inclusione e favorire la replicabilità delle buone pratiche a livello territoriale.
Gli obiettivi principali del progetto sono:
- Costruire senso di appartenenza e comunità valorizzando le reti sociali di supporto in un'ottica di mutuo-aiuto.
- Sostenere l'integrazione abitativa, lavorativa, sociale dei destinatari attraverso misure efficaci e coerenti con i percorsi già avviati;
- Favorire accessibilità e fruibilità dei servizi territoriali rivolti ai cittadini di Paesi Terzi, interconnettendo gli stessi in un'ottica integrata.
- Sviluppare processi comunicativi e di sensibilizzazione partecipata che restituiscano il punto di vista dei destinatari e dei territori e che rendano evidenti i risultati dell'approccio proposto e la loro eventuale replicabilità e trasferibilità.
Corrado De Benedittis - Sindaco di Corato e Felice Addario - Assessore alla Città Solidale e alle politiche sociali, Comune di Corato: «Con S.O.G.L.I.A. compiamo un passo concreto verso un modello di integrazione stabile e strutturato, capace di mettere in rete istituzioni, terzo settore e comunità locali. Non si tratta solo di sostenere singole persone, ma di rafforzare la capacità dei nostri territori di governare in modo efficace e condiviso i processi di inclusione.
Il progetto, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, ci permette di attivare percorsi personalizzati di autonomia abitativa, lavorativa e sociale per titolari di protezione internazionale e per i soggetti più vulnerabili, con un'attenzione particolare al tema dell'abitare e al potenziamento dei servizi di informazione e accompagnamento.
Per Corato è un investimento sulla coesione sociale: costruire opportunità di autonomia significa generare sicurezza, equità e relazioni più forti all'interno della comunità. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a lavorare, insieme agli altri partner istituzionali e sociali.»
Antonio Ciniero - Area Ricerca e Sviluppo Consorzio Nova: «L'obiettivo del progetto non è soltanto fotografare la situazione esistente, ma produrre conoscenza utile per supportare gli interventi locali e migliorare i processi di inclusione.
La ricerca analizzerà tre dimensioni principali: il modo in cui funzionano le reti territoriali, i servizi e i dispositivi di coordinamento; le percezioni e gli atteggiamenti delle comunità locali rispetto alle presenze migranti; come i migranti vivono il territorio, accedono ai servizi e costruiscono relazioni sociali.
Attraverso questionari esplorativi, interviste in profondità, focus group e una mappatura sistematica dei servizi, sarà costruito un indice sintetico di inclusività territoriale che consentirà di leggere in modo comparativo i punti di forza e le criticità dei quattro comuni. I dati raccolti non avranno una funzione meramente descrittiva: saranno utilizzati in itinere per orientare le azioni progettuali, rafforzare il coordinamento tra attori locali e sostenere la costruzione di modelli di inclusione replicabili. L'obiettivo finale è contribuire a rendere i territori più capaci di integrare, valorizzare le differenze e costruire coesione sociale.»
Vincenzo Rutigliani – Presidente Cooperativa Comunità Oasi: «Il valore del progetto S.O.G.L.I.A. è confermato anzitutto dall'ottimo posizionamento nella graduatoria nazionale FAMI: un riconoscimento importante della capacità del territorio di progettare, gestire e realizzare politiche di integrazione complesse e strutturate.
S.O.G.L.I.A. rappresenta infatti un investimento strategico su questi territori: un progetto che connette servizi, istituzioni e comunità per trasformare l'accoglienza in integrazione stabile e duratura.
Il progetto rafforza e potenzia i percorsi già avviati con i progetti di accoglienza S.A.I., integrandoli con azioni specifiche sull'abitare, sul lavoro e competenze personali sui servizi di orientamento, mediazione nonché attivazione di percorsi di community matching.
Costruire inclusione significa investire nelle relazioni: con questo progetto mettiamo in rete persone, territori e istituzioni, per rendere l'accoglienza una risorsa capace di generare comunità».