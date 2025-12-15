Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli

Il Caseificio Maldera di Corato ha recentemente compiuto un atto di solidarietà rivolto all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, donando un notebook al reparto di Chirurgia Vertebrale. L'obiettivo desiderato dall'azienda è facilitare la gestione delle attività cliniche e migliorare l'organizzazione interna dei percorsi di cura.In un messaggio di ringraziamento, l'imprenditore Giuseppe Maldera ha sottolineato come «anche un piccolo gesto possa contribuire in modo significativo al lavoro quotidiano dedicato ai pazienti» e ha espresso la propria gratitudine verso medici e operatori sanitari per la loro dedizione.Questo gesto assume valore simbolico in quanto testimonia un'attenzione concreta del tessuto imprenditoriale locale verso la sanità pubblica e le eccellenze cliniche italiane.L'iniziativa del Caseificio Maldera e del gruppo "Uniti per il Rizzoli", rappresentato dalla Sig.ra Carmela Pisicchio, non va letta solo come un fatto isolato, ma come esempio di cittadinanza attiva e solidarietà verso un'eccellenza sanitaria italiana.