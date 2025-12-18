Cene Solidariet Maiora
"Cene della Solidarietà", anche a Corato l'iniziativa solidale di Maiora

Oltre 4.500 pasti caldi offerti a persone in difficoltà in 17 città in Puglia, Abruzzo, Basilicata e Calabria

Corato - giovedì 18 dicembre 2025 12.40 Comunicato Stampa
Maiora, tra i principali player della GDO nel Centro-Sud Italia, rinnova il suo impegno sociale con un'iniziativa che va oltre il semplice gesto: trasformare il cibo in un ponte di speranza. In un momento dell'anno in cui le tavole si riempiono, l'azienda sceglie di pensare a chi non può permetterselo, offrendo non solo pasti caldi ma anche alimenti salvati dallo spreco e destinati alle associazioni no-profit. Un'azione concreta che unisce inclusione, sostenibilità e attenzione al territorio.

18 dicembre: una giornata di condivisione

Il cuore dell'iniziativa sarà il 18 dicembre, quando si terranno la maggior parte delle Cene della Solidarietà, giunte alla XI edizione. Quest'anno il progetto si amplia: 17 città in 4 regioni ospiteranno una serata speciale all'insegna della condivisione, con oltre 4.500 pasti caldi offerti a persone in difficoltà.

Le città protagoniste saranno:
  • Puglia: Barletta, Trani, Corato, Terlizzi, Trinitapoli, Molfetta, Massafra, Crispiano, Lecce e Nardò
  • Abruzzo: Pescara
  • Basilicata: Matera
  • Calabria: Vibo Valentia, Lamezia Terme, San Marco Argentano, Rende e Cosenza
Un gesto che assume un significato profondo: il cibo non è solo nutrimento, ma un simbolo di vicinanza e dignità, capace di unire culture e storie diverse attorno alla stessa tavola.

Impegno contro lo spreco e donazioni continue

Maiora prosegue la sua lotta contro lo spreco alimentare con un modello virtuoso: i prodotti ancora buoni ma non più vendibili vengono recuperati e donati a oltre 10 associazioni ed enti no-profit, grazie alla rete dei 3 Centri di Distribuzione (Corato, Gricignano, San Marco Argentano). Così, ogni alimento salvato diventa un'opportunità per chi vive in condizioni di fragilità.

«Le Cene della Solidarietà non sono semplicemente un evento, ma un movimento che coinvolge attivamente comunità, volontari e partner. Quest'anno, grazie alla collaborazione con Caritas e numerose realtà locali, oltre 4.500 persone potranno vivere un momento di condivisione autentica. È un segnale forte: quando la GDO e il territorio lavorano insieme, la solidarietà diventa contagiosa e capace di generare valore sociale concreto. - dichiara Grazia De Gennaro – Consigliere di Amministrazione con delega alla Comunicazione, Sostenibilità e Diversità - Il nostro obiettivo è continuare a costruire ponti tra chi ha possibilità e chi ha bisogno, perché crediamo che la forza di un'azienda si misuri anche dall'impatto positivo che riesce a creare nella vita delle persone.»
