Speciale
"Cene della Solidarietà", anche a Corato l'iniziativa solidale di Maiora
Oltre 4.500 pasti caldi offerti a persone in difficoltà in 17 città in Puglia, Abruzzo, Basilicata e Calabria
Corato - giovedì 18 dicembre 2025 12.40 Comunicato Stampa
Maiora, tra i principali player della GDO nel Centro-Sud Italia, rinnova il suo impegno sociale con un'iniziativa che va oltre il semplice gesto: trasformare il cibo in un ponte di speranza. In un momento dell'anno in cui le tavole si riempiono, l'azienda sceglie di pensare a chi non può permetterselo, offrendo non solo pasti caldi ma anche alimenti salvati dallo spreco e destinati alle associazioni no-profit. Un'azione concreta che unisce inclusione, sostenibilità e attenzione al territorio.
Le città protagoniste saranno:
«Le Cene della Solidarietà non sono semplicemente un evento, ma un movimento che coinvolge attivamente comunità, volontari e partner. Quest'anno, grazie alla collaborazione con Caritas e numerose realtà locali, oltre 4.500 persone potranno vivere un momento di condivisione autentica. È un segnale forte: quando la GDO e il territorio lavorano insieme, la solidarietà diventa contagiosa e capace di generare valore sociale concreto. - dichiara Grazia De Gennaro – Consigliere di Amministrazione con delega alla Comunicazione, Sostenibilità e Diversità - Il nostro obiettivo è continuare a costruire ponti tra chi ha possibilità e chi ha bisogno, perché crediamo che la forza di un'azienda si misuri anche dall'impatto positivo che riesce a creare nella vita delle persone.»
18 dicembre: una giornata di condivisioneIl cuore dell'iniziativa sarà il 18 dicembre, quando si terranno la maggior parte delle Cene della Solidarietà, giunte alla XI edizione. Quest'anno il progetto si amplia: 17 città in 4 regioni ospiteranno una serata speciale all'insegna della condivisione, con oltre 4.500 pasti caldi offerti a persone in difficoltà.
- Puglia: Barletta, Trani, Corato, Terlizzi, Trinitapoli, Molfetta, Massafra, Crispiano, Lecce e Nardò
- Abruzzo: Pescara
- Basilicata: Matera
- Calabria: Vibo Valentia, Lamezia Terme, San Marco Argentano, Rende e Cosenza
Impegno contro lo spreco e donazioni continueMaiora prosegue la sua lotta contro lo spreco alimentare con un modello virtuoso: i prodotti ancora buoni ma non più vendibili vengono recuperati e donati a oltre 10 associazioni ed enti no-profit, grazie alla rete dei 3 Centri di Distribuzione (Corato, Gricignano, San Marco Argentano). Così, ogni alimento salvato diventa un'opportunità per chi vive in condizioni di fragilità.
