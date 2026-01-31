“Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale

Un progetto di speranza e riscatto

Un pranzo per condividere un momento speciale di convivialità, ma con un obiettivo più alto, a sostegno dell'importante progetto di riscatto sociale"Gusto del Dono" è il titolo della prima edizione dell'evento di beneficenza promosso dalla Fondazione Nikolaos, in programma domenica, alle, presso l'in Strada Provinciale 234, Castel del Monte, ad Andria.L'iniziativa culminerà con la, percorso di inclusione sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro per detenuti ed ex detenuti della provincia elaborato dallae dall'Associazione Amici di San Vittore ONLUS.L'evento si aprirà alle, seguito alle, presidente della Fondazione Nikolaos. A seguire è prevista la presentazione del progetto "A Mano Libera" con un intervento di, presidente della cooperativa. Alle, durante il quale si alternerannotra cui il dott. Giannicola Sinisi (ex magistrato e presidente APS Senza Sbarre), il dott. Francesco Liantonio (CEO di Torrevento Srl), il Cav. Riccardo Cassetta (CEO di Olio Levante Srl), la dott.ssa Daniela Balducci (referente Fondazione Megamark ETS), l'avvocata Giovanna Bruno (sindaco di Andria) e il prof. Corrado De Benedittis (sindaco di Corato).Il contributo minimo per partecipare è di, con adesione entro ilI fondi raccolti verranno devoluti alla cooperativa A Mano Libera perIl progetto "Senza Sbarre" è nato acon l'obiettivo di offrire, attraverso lavoro agricolo, artigianale e attività di formazione. Nel corso degli anni, l'iniziativa ha finanziato la riqualificazione della masseria San Vittore, trasformata in laboratorio agricolo e artigianale dove i partecipanti apprendono competenze nel campo della produzione in particolar modo di taralli artigianali.Don Riccardo Agresti, sacerdote della diocesi di Andria, guida questa esperienza da anni. «Ogni persona merita una seconda possibilità. Questo pranzo di beneficenza non è solo un momento conviviale, ma un gesto concreto di solidarietà e di fiducia nelle capacità di chi desidera ricostruire la propria vita. Ringrazio fin d'ora tutti coloro che vorranno partecipare e sostenere il progetto: il ricavato ci permetterà di dotare i nostri laboratori di nuove strumentazioni e strumenti, per offrire migliori opportunità formative e lavorative a chi cammina con noi verso un futuro di dignità e responsabilità».