“Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale
Il 22 febbraio prima edizione dell’evento benefico per sostenere il progetto “A Mano Libera – Senza Sbarre”
Corato - sabato 31 gennaio 2026
Un pranzo per condividere un momento speciale di convivialità, ma con un obiettivo più alto, a sostegno dell'importante progetto di riscatto sociale "A Mano Libera – Senza Sbarre". "Gusto del Dono" è il titolo della prima edizione dell'evento di beneficenza promosso dalla Fondazione Nikolaos, in programma domenica 22 febbraio 2026, alle ore 11:00, presso l'Hotel Wine Resort "Le Vigne al Castello" in Strada Provinciale 234, Castel del Monte, ad Andria.
L'iniziativa culminerà con la prima raccolta fondi per sostenere il progetto "A Mano Libera – Senza Sbarre", percorso di inclusione sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro per detenuti ed ex detenuti della provincia elaborato dalla Cooperativa Sociale "A Mano Libera" e dall'Associazione Amici di San Vittore ONLUS.
L'evento si aprirà alle 11:30 con un drink di benvenuto, seguito alle 12:00 dall'intervento del dott. Vito Giordano, presidente della Fondazione Nikolaos. A seguire è prevista la presentazione del progetto "A Mano Libera" con un intervento di don Riccardo Agresti, presidente della cooperativa. Alle 13:00 inizierà il pranzo, durante il quale si alterneranno brevi interventi di ospiti illustri tra cui il dott. Giannicola Sinisi (ex magistrato e presidente APS Senza Sbarre), il dott. Francesco Liantonio (CEO di Torrevento Srl), il Cav. Riccardo Cassetta (CEO di Olio Levante Srl), la dott.ssa Daniela Balducci (referente Fondazione Megamark ETS), l'avvocata Giovanna Bruno (sindaco di Andria) e il prof. Corrado De Benedittis (sindaco di Corato).
Il contributo minimo per partecipare è di 100 euro a persona, con adesione entro il 18 febbraio 2026.
I fondi raccolti verranno devoluti alla cooperativa A Mano Libera per potenziare il progetto con nuove strumentazioni e dispositivi utili alle attività artigianali e agricole.
Don Riccardo Agresti, sacerdote della diocesi di Andria, guida questa esperienza da anni. «Ogni persona merita una seconda possibilità. Questo pranzo di beneficenza non è solo un momento conviviale, ma un gesto concreto di solidarietà e di fiducia nelle capacità di chi desidera ricostruire la propria vita. Ringrazio fin d'ora tutti coloro che vorranno partecipare e sostenere il progetto: il ricavato ci permetterà di dotare i nostri laboratori di nuove strumentazioni e strumenti, per offrire migliori opportunità formative e lavorative a chi cammina con noi verso un futuro di dignità e responsabilità».
Un progetto di speranza e riscattoIl progetto "Senza Sbarre" è nato a Andria nel 2018 su iniziativa della Diocesi di Andria e di don Riccardo Agresti con l'obiettivo di offrire una concreta opportunità di reinserimento sociale a persone detenute o con misura alternativa alla detenzione, attraverso lavoro agricolo, artigianale e attività di formazione. Nel corso degli anni, l'iniziativa ha finanziato la riqualificazione della masseria San Vittore, trasformata in laboratorio agricolo e artigianale dove i partecipanti apprendono competenze nel campo della produzione in particolar modo di taralli artigianali.
