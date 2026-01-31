Progetto Senza Sbarre
Progetto Senza Sbarre
Attualità

“Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale

Il 22 febbraio prima edizione dell’evento benefico per sostenere il progetto “A Mano Libera – Senza Sbarre”

Corato - sabato 31 gennaio 2026
Un pranzo per condividere un momento speciale di convivialità, ma con un obiettivo più alto, a sostegno dell'importante progetto di riscatto sociale "A Mano Libera – Senza Sbarre". "Gusto del Dono" è il titolo della prima edizione dell'evento di beneficenza promosso dalla Fondazione Nikolaos, in programma domenica 22 febbraio 2026, alle ore 11:00, presso l'Hotel Wine Resort "Le Vigne al Castello" in Strada Provinciale 234, Castel del Monte, ad Andria.

L'iniziativa culminerà con la prima raccolta fondi per sostenere il progetto "A Mano Libera – Senza Sbarre", percorso di inclusione sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro per detenuti ed ex detenuti della provincia elaborato dalla Cooperativa Sociale "A Mano Libera" e dall'Associazione Amici di San Vittore ONLUS.

L'evento si aprirà alle 11:30 con un drink di benvenuto, seguito alle 12:00 dall'intervento del dott. Vito Giordano, presidente della Fondazione Nikolaos. A seguire è prevista la presentazione del progetto "A Mano Libera" con un intervento di don Riccardo Agresti, presidente della cooperativa. Alle 13:00 inizierà il pranzo, durante il quale si alterneranno brevi interventi di ospiti illustri tra cui il dott. Giannicola Sinisi (ex magistrato e presidente APS Senza Sbarre), il dott. Francesco Liantonio (CEO di Torrevento Srl), il Cav. Riccardo Cassetta (CEO di Olio Levante Srl), la dott.ssa Daniela Balducci (referente Fondazione Megamark ETS), l'avvocata Giovanna Bruno (sindaco di Andria) e il prof. Corrado De Benedittis (sindaco di Corato).

Il contributo minimo per partecipare è di 100 euro a persona, con adesione entro il 18 febbraio 2026.

I fondi raccolti verranno devoluti alla cooperativa A Mano Libera per potenziare il progetto con nuove strumentazioni e dispositivi utili alle attività artigianali e agricole.

Un progetto di speranza e riscatto

Il progetto "Senza Sbarre" è nato a Andria nel 2018 su iniziativa della Diocesi di Andria e di don Riccardo Agresti con l'obiettivo di offrire una concreta opportunità di reinserimento sociale a persone detenute o con misura alternativa alla detenzione, attraverso lavoro agricolo, artigianale e attività di formazione. Nel corso degli anni, l'iniziativa ha finanziato la riqualificazione della masseria San Vittore, trasformata in laboratorio agricolo e artigianale dove i partecipanti apprendono competenze nel campo della produzione in particolar modo di taralli artigianali.

Don Riccardo Agresti, sacerdote della diocesi di Andria, guida questa esperienza da anni. «Ogni persona merita una seconda possibilità. Questo pranzo di beneficenza non è solo un momento conviviale, ma un gesto concreto di solidarietà e di fiducia nelle capacità di chi desidera ricostruire la propria vita. Ringrazio fin d'ora tutti coloro che vorranno partecipare e sostenere il progetto: il ricavato ci permetterà di dotare i nostri laboratori di nuove strumentazioni e strumenti, per offrire migliori opportunità formative e lavorative a chi cammina con noi verso un futuro di dignità e responsabilità».
  • solidarietà
La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
31 gennaio 2026 La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
31 gennaio 2026 Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
Altri contenuti a tema
"Cene della Solidarietà", anche a Corato l'iniziativa solidale di Maiora Speciale "Cene della Solidarietà", anche a Corato l'iniziativa solidale di Maiora Oltre 4.500 pasti caldi offerti a persone in difficoltà in 17 città in Puglia, Abruzzo, Basilicata e Calabria
Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli Speciale Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli Donato un notebook al reparto di Chirurgia Vertebrale
Affidamento e solidarietà familiare: al via un nuovo ciclo di formazione Affidamento e solidarietà familiare: al via un nuovo ciclo di formazione Un percorso promosso da "Centro Studi Affido Progetto Famiglia" e "Granello di Senape"
Corato aderisce all’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace Corato aderisce all’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace «Significa riconoscere la loro sofferenza innocente»
Nasce "Corato Sociale", il nuovo progetto di welfare a misura di comunità Nasce "Corato Sociale", il nuovo progetto di welfare a misura di comunità È prevista una rete collaborativa tra servizi pubblici, cooperative, volontariato e cittadinanza attiva
ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà Un'opportunità di sostegno e crescita nell'affiancamento familiare
A Corato l'evento sull'inclusione “Tra spettacolo e solidarietà il quartiere è in festa” Eventi A Corato l'evento sull'inclusione “Tra spettacolo e solidarietà il quartiere è in festa” Appuntamento per sabato 2 agosto in piazza Almirante
A Corato lo "Yarn Bombing" per sensibilizzare sulla sordocecità A Corato lo "Yarn Bombing" per sensibilizzare sulla sordocecità I tronchi degli alberi avvolti da creazioni tessili
Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
31 gennaio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai " di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
30 gennaio 2026 Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
Auto "sospetta " bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
30 gennaio 2026 Auto "sospetta" bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi " protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI "
30 gennaio 2026 Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI"
Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
30 gennaio 2026 Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi
30 gennaio 2026 45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi
Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
29 gennaio 2026 Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
29 gennaio 2026 Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.