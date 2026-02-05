defibrillatore
La Misericordia di Corato dona un defibrillatore alla Parrocchia Madonna delle Grazie

L'inaugurazione si svolgerà domenica 8 febbraio

Corato - giovedì 5 febbraio 2026
Un nuovo importante strumento di prevenzione entra a far parte della comunità coratina. Grazie alla generosa donazione della Misericordia di Corato, la Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie sarà dotata di una postazione con defibrillatore, un dispositivo salvavita.

L'inaugurazione della postazione si terrà domenica 8 febbraio alle ore 10.30, presso la parrocchia. La presenza di un defibrillatore accessibile rappresenta un passo concreto verso una comunità più sicura e attenta alla tutela della vita.
Referendum Giustizia, a Corato un incontro per discutere le ragioni del sì
5 febbraio 2026 Referendum Giustizia, a Corato un incontro per discutere le ragioni del sì
Rigenerazione del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele a Corato
4 febbraio 2026 Rigenerazione del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele a Corato
