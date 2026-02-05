Vita di Città
La Misericordia di Corato dona un defibrillatore alla Parrocchia Madonna delle Grazie
L'inaugurazione si svolgerà domenica 8 febbraio
Corato - giovedì 5 febbraio 2026
Un nuovo importante strumento di prevenzione entra a far parte della comunità coratina. Grazie alla generosa donazione della Misericordia di Corato, la Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie sarà dotata di una postazione con defibrillatore, un dispositivo salvavita.
L'inaugurazione della postazione si terrà domenica 8 febbraio alle ore 10.30, presso la parrocchia. La presenza di un defibrillatore accessibile rappresenta un passo concreto verso una comunità più sicura e attenta alla tutela della vita.
L'inaugurazione della postazione si terrà domenica 8 febbraio alle ore 10.30, presso la parrocchia. La presenza di un defibrillatore accessibile rappresenta un passo concreto verso una comunità più sicura e attenta alla tutela della vita.