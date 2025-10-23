Corato aderisce all’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace

Il Comune di Corato aderisce formalmente all'iniziativa promossa dall'associazione pugliese "L'Isola che non c'è", nata con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla drammatica condizione dell'infanzia nella Striscia di Gaza e di diffondere un messaggio di speranza, dignità e giustizia.I bambini di Gaza, vittime innocenti di un conflitto che li priva dei diritti fondamentali – salute, istruzione, libertà, protezione – rappresentano oggi un simbolo universale di sofferenza e di resistenza. La loro candidatura al Premio Nobel per la Pace si configura come un appello morale globale per riaffermare il diritto di ogni bambino, ovunque nel mondo, a vivere in pace, con dignità e sicurezza.L'iniziativa, già sostenuta da numerosi enti e istituzioni, conta l'adesione di oltre 320 personalità provenienti dal mondo accademico, ecclesiale, della ricerca, della sanità, della cultura e della politica. Tra i promotori figurano anche i senati accademici dell'Università di Bari e dell'Università del Salento, oltre alla Regione Puglia, ed è stata presentata ufficialmente alla Camera dei Deputati.Il Comune di Corato, in coerenza con i propri principi statutari e costituzionali, riconosce in questa adesione un atto di solidarietà e di sensibilizzazione collettiva, in linea con l'impegno costante dell'Ente per la tutela dei diritti umani e la promozione della cultura della pace."Premiare i bambini di Gaza – si legge nel testo della delibera di adesione – significa riconoscere la loro sofferenza innocente, affermare che ogni bambino, in ogni luogo del mondo, ha diritto alla pace, e chiamare la comunità internazionale alla responsabilità collettiva verso chi non può difendersi."