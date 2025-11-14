Affidamento e solidarietà familiare: al via un nuovo ciclo di formazione

Compilando un Google Form dedicato.

L'Ambito Territoriale Sociale composto dai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in collaborazione con l'Associazione "Centro Studi Affido Progetto Famiglia" e l'Associazione "Granello di Senape," promuove un nuovo ciclo di formazione rivolto a chi desidera intraprendere l'esperienza dell'affidamento e della solidarietà familiare.Un percorso di consapevolezza e partecipazioneIl percorso formativo intende guidare famiglie e singoli interessati in un cammino di conoscenza e sensibilizzazione verso il mondo dell'affido familiare. Attraverso momenti di confronto, approfondimenti e strumenti pratici, i partecipanti potranno acquisire competenze e risorse utili per vivere l'esperienza dell'accoglienza maggiore consapevolezza.L'obiettivo è costruire legami accoglienti e duraturi, in grado di offrire ai minori un contesto affettivo sicuro e stimolante, contribuendo al tempo stesso a rafforzare la rete solidale e comunitaria del territorio.Un'opportunità per il benessere dei minori e della comunitàIl percorso di formazione rappresenta il primo passo per entrare a far parte di una rete di sostegno e solidarietà dedicata a bambini e ragazzi.Il primo incontro si terrà venerdì 21 novembre 2025 presso L.I.N.E.A. Comune, Via Romanello da Forlì 12, Ruvo di Puglia (BA).Come Partecipare:Per partecipare al percorso e iniziare il viaggio insieme ad altre famiglie o persone singole del tuo territorio, contatta i nostri esperti attraverso i seguenti canali: