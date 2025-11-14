Cuore
Cuore
Attualità

Affidamento e solidarietà familiare: al via un nuovo ciclo di formazione

Un percorso promosso da "Centro Studi Affido Progetto Famiglia" e "Granello di Senape"

Corato - venerdì 14 novembre 2025 14.49 Comunicato Stampa
L'Ambito Territoriale Sociale composto dai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in collaborazione con l'Associazione "Centro Studi Affido Progetto Famiglia" e l'Associazione "Granello di Senape," promuove un nuovo ciclo di formazione rivolto a chi desidera intraprendere l'esperienza dell'affidamento e della solidarietà familiare.

Un percorso di consapevolezza e partecipazione
Il percorso formativo intende guidare famiglie e singoli interessati in un cammino di conoscenza e sensibilizzazione verso il mondo dell'affido familiare. Attraverso momenti di confronto, approfondimenti e strumenti pratici, i partecipanti potranno acquisire competenze e risorse utili per vivere l'esperienza dell'accoglienza maggiore consapevolezza.
L'obiettivo è costruire legami accoglienti e duraturi, in grado di offrire ai minori un contesto affettivo sicuro e stimolante, contribuendo al tempo stesso a rafforzare la rete solidale e comunitaria del territorio.

Un'opportunità per il benessere dei minori e della comunità
Il percorso di formazione rappresenta il primo passo per entrare a far parte di una rete di sostegno e solidarietà dedicata a bambini e ragazzi.
Il primo incontro si terrà venerdì 21 novembre 2025 presso L.I.N.E.A. Comune, Via Romanello da Forlì 12, Ruvo di Puglia (BA).

Come Partecipare:
Per partecipare al percorso e iniziare il viaggio insieme ad altre famiglie o persone singole del tuo territorio, contatta i nostri esperti attraverso i seguenti canali:
  • Compilando un Google Form dedicato.
  • Inviando un'e-mail all'indirizzo: affido.familiare.ats@comune.corato.ba.it
  • Chiamando il numero verde: 800.66.15.92
  • Oppure visita il sito web per tutte le informazioni utili
  • solidarietà
Suv in fiamme a Corato in via Tratturo Barletta Grumo
14 novembre 2025 Suv in fiamme a Corato in via Tratturo Barletta Grumo
Il nuovo progetto “Tutto il Teatro” della Compagnia Acasă
14 novembre 2025 Il nuovo progetto “Tutto il Teatro” della Compagnia Acasă
Altri contenuti a tema
Corato aderisce all’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace Corato aderisce all’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace «Significa riconoscere la loro sofferenza innocente»
Nasce "Corato Sociale", il nuovo progetto di welfare a misura di comunità Nasce "Corato Sociale", il nuovo progetto di welfare a misura di comunità È prevista una rete collaborativa tra servizi pubblici, cooperative, volontariato e cittadinanza attiva
ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà Un'opportunità di sostegno e crescita nell'affiancamento familiare
A Corato l'evento sull'inclusione “Tra spettacolo e solidarietà il quartiere è in festa” Eventi A Corato l'evento sull'inclusione “Tra spettacolo e solidarietà il quartiere è in festa” Appuntamento per sabato 2 agosto in piazza Almirante
A Corato lo "Yarn Bombing" per sensibilizzare sulla sordocecità A Corato lo "Yarn Bombing" per sensibilizzare sulla sordocecità I tronchi degli alberi avvolti da creazioni tessili
Corato celebra i donatori di sangue: un cartello per onorare la solidarietà Territorio Corato celebra i donatori di sangue: un cartello per onorare la solidarietà Appuntamento previsto sabato 14
Mercoledì a Corato cena a suon di musica e allegria: Incanto in via Sant'Elia Territorio Mercoledì a Corato cena a suon di musica e allegria: Incanto in via Sant'Elia Festa organizzata dal Comune con la Brigata Meccanizzata Pinerolo, Caritas, Croce Rossa Italian e Centro Aperto Diamoci Una Mano
Sabato la Raccolta Alimentare fa tappa anche a Corato Associazioni Sabato la Raccolta Alimentare fa tappa anche a Corato Nei supermercati Dok, A&O e Famila sarà possibile donare uno o più prodotti della propria spesa ai volontari dell’Associazione Orizzonti
Grave incidente sul lavoro a Corato: operaio 61enne in prognosi riservata
14 novembre 2025 Grave incidente sul lavoro a Corato: operaio 61enne in prognosi riservata
Tre furti e un episodio di ricettazione. C'è una prima svolta, due arresti
14 novembre 2025 Tre furti e un episodio di ricettazione. C'è una prima svolta, due arresti
Sequestro centro di raccolta rifiuti: installata una nuova isola ecologica mobile in via Castel del Monte
13 novembre 2025 Sequestro centro di raccolta rifiuti: installata una nuova isola ecologica mobile in via Castel del Monte
De Benedittis torna a parlare di sicurezza
13 novembre 2025 De Benedittis torna a parlare di sicurezza
Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco
13 novembre 2025 Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco
1
Maxi operazione della Polizia di Stato: arrestati i responsabili dei furti che seminavano il panico in città
13 novembre 2025 Maxi operazione della Polizia di Stato: arrestati i responsabili dei furti che seminavano il panico in città
L'aula Snoezelen al Tattoli De Gasperi ...un aiuto terapeutico multisensoriale
13 novembre 2025 L'aula Snoezelen al Tattoli De Gasperi ...un aiuto terapeutico multisensoriale
Sequestrato il centro raccolta rifiuti di via Castel del Monte a Corato
12 novembre 2025 Sequestrato il centro raccolta rifiuti di via Castel del Monte a Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.