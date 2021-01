Le lezioni del prof. Facchini su Rai Scuola

Un'altra tessera è stata apposta dalla scuola resistente e resiliente al mosaico delle esperienze formative che in questo periodo di pandemia rappresentano un argine per combattere lo scoraggiamento e la dispersione scolastica, quest'ultima il fenomeno più rilevante che sta interessando la popolazione giovanile in Italia.Un'altra voce si aggiungerà nei prossimi giorni a quelle di altri docenti che, attraverso gli schermi televisivi, fanno arrivare nelle case degli italiani l'idea e l'esperienza stesse della relazione, nella forma educativa e formativa. È così che nei tempi della pandemia si può e si deve parlare ai ragazzi e alle loro famiglie comunicando saperi e ottimismo, in una parola la qualità e il valore delle conoscenze, strumento indispensabile per disegnare il percorso di vita individuale e sociale. La voce, e la presenza, nuove, saranno quelle del, docente negli istituti superiori di Corato.Il docente è stato invitato dal Ministero dell'Istruzione, nei giorni scorsi, a registrare una lezione di Informatica presso la sede della RAI a Roma. L'occasione è stata possibile grazie alla collaborazione del MIUR con RAI Scuola, RAI Cultura e RAI Play. Con l'avvio del nuovo anno scolastico, Rai Scuola ha deciso, infatti, di arricchire la propria offerta formativa proponendo nuove lezioni per le discipline tecnico-professionali.Il titolo della lezione tenuta dal prof. Facchini è: "".A partire dal prossimo 1 Febbraio 2021 sul canale 146 del Digitale Terrestre, la lezione sarà visibile all'interno del programma "La scuola in TV" oltre che sulle piattaforme social RAI Play e Youtube.Cospicuo davvero il patrimonio che RAI Scuola sta mettendo insieme con l'emerita iniziativa della "Scuola in TV" che raccoglie alcune tra le migliori competenze oggi impegnate nella scuola resiliente e capace di reagire alla facile e tragica deriva culturale e sociale determinata dalla pandemia.La trasmissione si avvale delle lezioni, della durata di circa 30 minuti, realizzate da docenti del Ministero dell'istruzione, precedute da una breve introduzione utile per individuare l'ambito scolastico e la collocazione nel programma di studio.Nel prestigioso elenco dei divulgatori selezionati dal Ministero, da oggi vi è, dunque, il prof. Zaccaria Facchini, decano dell'Informatica nella scuola di Corato. Un traguardo che premia la professionalità del docente e il suo impegno all'interno della comunità educativa scolastica e nella valorizzazione dei talenti individuali e delle competenze professionali degli studenti.