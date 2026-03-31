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Scuola e Lavoro

Medaglia d'argento al liceo Oriani alle Olimpiadi della Cultura e del Talento

Nella categoria Iuniores i ragazzi dell’“Oriani” hanno totalizzato ben 232 punti

Corato - martedì 31 marzo 2026 11.22 Comunicato Stampa
Nell'anno delle Olimpiadi invernali anche il Liceo "A. Oriani" porta a casa una piccola medaglia: non sulle piste innevate di Cortina ma tra le colline lucane di Melfi, dove il 7 marzo scorso si è svolta una tappa fondamentale delle Olimpiadi della Cultura e del Talento 2026.

Una manifestazione giunta ormai alla diciassettesima edizione, che vede impegnate squadre provenienti da tutta Italia: il nostro Istituto si è presentato a Melfi per la semifinale macroregionale con una delegazione di alunni del biennio classico (Aurora Amenduni, Elisa Colasanto, Sofia Adelaide Marinelli, Nicole Scaringella, Mattia Leone, Francesco Vangi, delle classi 1B, 2A, 2B), che per la loro squadra hanno scelto come nome l'austero Il senatoconsulto.

Sei partecipanti per sei prove a quiz, incentrate su sei diverse discipline: dalla logica alla letteratura, dalle scienze alla musica; insomma, tutto lo scibile umano. L'esito è più che mai soddisfacente: nella categoria Iuniores i ragazzi dell'"Oriani" hanno totalizzato ben 232 punti, risultato che li qualifica per le Finali nazionali ponendoli al secondo posto fra le trentacinque delegazioni del Sud Italia, e al quinto posto della graduatoria nazionale composta da quasi settantacinque squadre.

È vero che l'importante è partecipare: ma questa medaglia d'argento riempie di soddisfazione tutta la nostra comunità scolastica. Complimenti alle studentesse e agli studenti che hanno voluto mettersi in gioco, e in bocca al lupo per l'avvenire.

La partecipazione alle Olimpiadi della Cultura e del Talento è una delle numerose attività che il Liceo "Oriani" da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per conoscere quest'ultimo, i progetti, le iniziative, gli eventi che all'Oriani si pongono in essere, è possibile consultare il sito web.
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