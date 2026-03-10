Attualità
Al via il progetto dell’Ambito Corato–Ruvo–Terlizzi per prevenire l’uso di sostanze e i rischi del web
Oltre 52mila euro per l'iniziativa "Centro Servizi Famiglie-hub di innovazione sociale"
Corato - martedì 10 marzo 2026 14.12 Comunicato Stampa
La Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 1061 del 24 ottobre 2025, ha destinato 52.728,84 euro all'Ambito di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi nell'ambito del Fondo per le Politiche della Famiglia, ammettendo a finanziamento il progetto candidato dall'ATS all'Avviso "Centro Servizi Famiglie - hub di innovazione sociale".
Le attività si svolgeranno nei Centri Servizi Famiglie da marzo a dicembre 2026 e riguarderanno:
I Centri Servizi Famiglie dell'ATS di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, attualmente gestiti dalla Cooperativa Sociale "Shalom", dalla Società Cooperativa Sociale "Vivere insieme" e dalla Cooperativa Sociale a.r.l. "Koinos" sono attivi nelle seguenti sedi:
-CORATO - Via Talete 2
-RUVO DI PUGLIA - Via Martiri delle Foibe 29
-TERLIZZI - Viale dei garofani SNC
Le attività si svolgeranno nei Centri Servizi Famiglie da marzo a dicembre 2026 e riguarderanno:
- percorsi di alfabetizzazione delle famiglie sulle sostanze psicotrope e attività di prevenzione rivolte a genitori e ragazzi;
- attività di alfabetizzazione mediatica e digitale, con particolare attenzione alla tutela dei minori rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti;
- percorsi di invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie più fragili.
I Centri Servizi Famiglie dell'ATS di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, attualmente gestiti dalla Cooperativa Sociale "Shalom", dalla Società Cooperativa Sociale "Vivere insieme" e dalla Cooperativa Sociale a.r.l. "Koinos" sono attivi nelle seguenti sedi:
-CORATO - Via Talete 2
-RUVO DI PUGLIA - Via Martiri delle Foibe 29
-TERLIZZI - Viale dei garofani SNC