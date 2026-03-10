Formazione professionale
Formazione professionale
Attualità

Al via il progetto dell’Ambito Corato–Ruvo–Terlizzi per prevenire l’uso di sostanze e i rischi del web

Oltre 52mila euro per l'iniziativa "Centro Servizi Famiglie-hub di innovazione sociale"

Corato - martedì 10 marzo 2026 14.12 Comunicato Stampa
La Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 1061 del 24 ottobre 2025, ha destinato 52.728,84 euro all'Ambito di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi nell'ambito del Fondo per le Politiche della Famiglia, ammettendo a finanziamento il progetto candidato dall'ATS all'Avviso "Centro Servizi Famiglie - hub di innovazione sociale".

Le attività si svolgeranno nei Centri Servizi Famiglie da marzo a dicembre 2026 e riguarderanno:
  • percorsi di alfabetizzazione delle famiglie sulle sostanze psicotrope e attività di prevenzione rivolte a genitori e ragazzi;
  • attività di alfabetizzazione mediatica e digitale, con particolare attenzione alla tutela dei minori rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti;
  • percorsi di invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie più fragili.
Si tratta di risorse significative che consentiranno di potenziare e migliorare l'offerta dei servizi dedicati alle famiglie del territorio, in un'ottica di prevenzione e promozione del benessere. L'obiettivo è quello di continuare il percorso di rafforzamento delle capacità della rete territoriale di intercettare i bisogni emergenti e di offrire risposte sempre più articolate, rapide ed efficaci.

I Centri Servizi Famiglie dell'ATS di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, attualmente gestiti dalla Cooperativa Sociale "Shalom", dalla Società Cooperativa Sociale "Vivere insieme" e dalla Cooperativa Sociale a.r.l. "Koinos" sono attivi nelle seguenti sedi:
-CORATO - Via Talete 2
-RUVO DI PUGLIA - Via Martiri delle Foibe 29
-TERLIZZI - Viale dei garofani SNC
  • scuola
Nasce a Corato “Intesa Riformista”, un nuovo laboratorio politico per il centrosinistra
10 marzo 2026 Nasce a Corato “Intesa Riformista”, un nuovo laboratorio politico per il centrosinistra
Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato
10 marzo 2026 Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato
Altri contenuti a tema
Il liceo "Oriani" di Corato all'estero: studenti coinvolti in attività Interculturali Scuola e Lavoro Il liceo "Oriani" di Corato all'estero: studenti coinvolti in attività Interculturali Nelle sede del Parlamento Europeo gli studenti simulano attività di Diplomatic Communication e Public speech
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani Speciale Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani In programma domenica 1° febbraio
Open day del "Tandoi" di Corato Scuola e Lavoro Open day del "Tandoi" di Corato In programma il 25 gennaio
Open day del Liceo Oriani Scuola e Lavoro Open day del Liceo Oriani In programma domenica 25 Gennaio alle 11,00
Consegna delle borse di studio dalla Fondazione "De Benedittis" agli studenti di Corato Scuola e Lavoro Consegna delle borse di studio dalla Fondazione "De Benedittis" agli studenti di Corato Si svolgerà nell'auditorium Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi"
Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte Vita di Città Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte Domenica l’Open Day tra creatività, laboratori e orientamento
Open day all'Istituto Comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato Scuola e Lavoro Open day all'Istituto Comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato Tre appuntamenti in programma: 18, 21 e 22 gennaio
Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici Speciale Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici Debutta anche il contest “Gli Eroi del Buon Cibo”
Un secolo di fede e comunità: quando Corato celebra le sue radici
9 marzo 2026 Un secolo di fede e comunità: quando Corato celebra le sue radici
L'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano dona un'apparecchiatura respiratoria al reparto pediatria di Bari
9 marzo 2026 L'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano dona un'apparecchiatura respiratoria al reparto pediatria di Bari
Importante successo esterno per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
9 marzo 2026 Importante successo esterno per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo”
9 marzo 2026 A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo”
Cuore di Donna, terza edizione da record
9 marzo 2026 Cuore di Donna, terza edizione da record
Corato 2-2 Borgorosso Molfetta: neroverdi adesso in zona playout
8 marzo 2026 Corato 2-2 Borgorosso Molfetta: neroverdi adesso in zona playout
Giornata internazionale della donna: l’8 marzo tra impegno e coscienza
8 marzo 2026 Giornata internazionale della donna: l’8 marzo tra impegno e coscienza
Tratto ferroviario Andria Sud-Bari Centrale: Corato unica fermata intermedia
8 marzo 2026 Tratto ferroviario Andria Sud-Bari Centrale: Corato unica fermata intermedia
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.