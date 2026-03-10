Al via il progetto dell’Ambito Corato–Ruvo–Terlizzi per prevenire l’uso di sostanze e i rischi del web

percorsi di alfabetizzazione delle famiglie sulle sostanze psicotrope e attività di prevenzione rivolte a genitori e ragazzi;

attività di alfabetizzazione mediatica e digitale, con particolare attenzione alla tutela dei minori rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti;

percorsi di invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie più fragili.

La Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 1061 del 24 ottobre 2025, ha destinato 52.728,84 euro all'nell'ambito del, ammettendo a finanziamento il progetto candidato dall'ATS all'AvvisoLe attività si svolgeranno nei Centri Servizi Famigliee riguarderanno:Si tratta di risorse significative che consentiranno di potenziare e migliorare l'offerta dei servizi dedicati alle famiglie del territorio, in un'ottica di prevenzione e promozione del benessere. L'obiettivo è quello di continuare il percorso di rafforzamento delle capacità della rete territoriale di intercettare i bisogni emergenti e di offrire risposte sempre più articolate, rapide ed efficaci.I Centri Servizi Famiglie dell'ATS di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, attualmente gestiti dalla Cooperativa Sociale "Shalom", dalla Società Cooperativa Sociale "Vivere insieme" e dalla Cooperativa Sociale a.r.l. "Koinos" sono attivi nelle seguenti sedi: