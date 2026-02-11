Scuola e Lavoro
Il liceo "Oriani" di Corato all'estero: studenti coinvolti in attività Interculturali
Nelle sede del Parlamento Europeo gli studenti simulano attività di Diplomatic Communication e Public speech
Corato - mercoledì 11 febbraio 2026 12.14 Comunicato Stampa
Regno Unito, Giappone, Brasile, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Argentina, Colombia, Belgio, Ungheria: queste alcune delle mete che hanno visto e vedranno i nostri studenti impegnati in esperienze Interculturali di alto profilo. Dal palazzo di vetro dell'ONU a New York, a Bruxelles - sede della maggior parte delle attività delle commissioni del Parlamento Europeo - i nostri alunni si distinguono in performance che li vedono simulare attività di Diplomatic Communication e Public speech.
Grazie ai percorsi di FSL (Formazione Scuola-Lavoro) con il MEP (Model European Parliament) e alle esperienze con MUNER (Model United Nations Experience Run), calandosi nei panni di diplomatici e funzionari degli Stati membri, gli studenti in mobilità mettono in campo e valorizzano tutte le competenze acquisite nei nostri percorsi liceali, dalle language skills alle life skills, dall'ars oratoria alle nuove tecniche di debate, dalle competenze logico-filosofiche a quelle geo-politiche e scientifiche.
Da sempre aperto all'internazionalizzazione, il Liceo Classico e delle Scienze Umane "Oriani" promuove esperienze interculturali di alto profilo in entrata e in uscita con l'obiettivo di seminare valori di convivenza pacifica a livello mondiale.
La mission del Liceo, radicata nella sua tradizione storica ed in linea con i Quality Standards europei, è quella di conoscere il passato per costruire il futuro, fondando quest'ultimo sui valori integrali dell'HUMANITAS nella convinzione che l'incontro fra popoli, l'apertura alla diversità e all'alterità siano tra le più importanti priorità della Scuola.
Per conoscere tali iniziative ma anche i progetti e gli eventi che il Liceo "Oriani" pone in essere a beneficio dei propri studenti per sostenerne la crescita umana, civile e culturale, è possibile consultare il sito web e i profili facebook e instagram.
